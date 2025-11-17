RTO में नहीं होगा गाड़ी का ‘ट्रांसफर’ और ‘रिन्युअल’ !

केंद्र सरकार ने सभी वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य कर दी है। नए-पुराने वाहनों में डीलर ही प्लेट लगाकर देते हैं। प्लेट अधिकृत वेंडर से डीलर बनवाते हैं। इसके बाद डीलर ही इसकी वाहन पोर्टल पर एंट्री करते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे पुराने वाहन हैं, जिनके रिन्युअल और ट्रांसफर के समय आवेदन किया जाता है तो ऑनलाइन एंट्री नहीं होने से आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। ये एंट्री आरटीओ से भी हो सकती है, लेकिन बाबू आनाकानी करते हैं। ऐसे में वाहन चालक डीलरों और आरटीओ के चक्कर काट रहे हैं।