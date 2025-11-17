Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

RTO में नहीं होगा गाड़ी का ‘ट्रांसफर’ और ‘रिन्युअल’ !

MP News: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एचएसआरपी लगी होने के बाद भी ट्रांसफर और रिन्युअल के आवेदन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नंबर प्लेट की ऑनलाइन एंट्री नहीं है...

इंदौर

image

Astha Awasthi

Nov 17, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: अगर आप अपनी गाड़ी का 'ट्रांसफर' और 'रिन्युअल' कराना चाहते है तो अब आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। आरटीओ में लंबे समय से कई आवेदक ऑनलाइन सिस्टम से परेशान हैं। वाहन में (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) एचएसआरपी लगी होने के बाद भी ट्रांसफर और रिन्युअल के आवेदन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नंबर प्लेट की ऑनलाइन एंट्री नहीं है। इसे लेकर आरटीओ और डीलरों की लापरवाही सामने आ रही है।

नहीं हो पा रहे आवेदन

केंद्र सरकार ने सभी वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य कर दी है। नए-पुराने वाहनों में डीलर ही प्लेट लगाकर देते हैं। प्लेट अधिकृत वेंडर से डीलर बनवाते हैं। इसके बाद डीलर ही इसकी वाहन पोर्टल पर एंट्री करते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे पुराने वाहन हैं, जिनके रिन्युअल और ट्रांसफर के समय आवेदन किया जाता है तो ऑनलाइन एंट्री नहीं होने से आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। ये एंट्री आरटीओ से भी हो सकती है, लेकिन बाबू आनाकानी करते हैं। ऐसे में वाहन चालक डीलरों और आरटीओ के चक्कर काट रहे हैं।

हर दिन 100 से ज्यादा आवेदन

नायता मुंडला आरटीओ कार्यालय में हर दिन 100 से ज्यादा आवेदन वाहन ट्रांसफर और रिन्युअल के आते हैं। सभी में नंबर प्लेट की अनिवार्यता है। बड़ी संख्या में वाहनों की नंबर प्लेट अपडेट नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं।

एक वाहन चालक ने बताया कि उनके दो पहिया वाहन का रिन्युअल कराना है, लेकिन करीब 1 महीने से फाइल आरटीओ में है। उनकी गाड़ी में नंबर प्लेट है, लेकिन ऑनलाइन एंट्री नहीं है। महिला बाबू के पास वे अपडेट कराने गए, लेकिन काम नहीं किया।

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

Published on:

17 Nov 2025 03:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / RTO में नहीं होगा गाड़ी का ‘ट्रांसफर’ और ‘रिन्युअल’ !

