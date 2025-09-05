Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

कल शाम 6 बजे से ये रास्ते होंगे बंद, ऐसी रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

MP News: कल शाम 6 बजे से शहर के कई रास्ते बंद हो जाएंगे। यहां जानिए कैसी होगी यातायात व्यवस्था(Route Diversion)...।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 05, 2025

road will be closed
road will be closed (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: अनंत चतुर्दशी पर चल समारोह शनिवार शाम 6 बजे से निकाला जाएगा। इसमें इंदौर शहर के विभिन्न हिस्सों से झांकियां, अखाड़े आदि चिकमंगलूर चौराहा पर एकत्रित होकर जेल रोड चौराहा, एमजी रोड चौराहा, मृगनयनी, फ्रूट मार्केट, नंदलालपुरा, जवाहर मार्ग, नृसिंह बाजार, क्लॉथ मार्केट, खजूरी बाजार से राजबाड़ा, मृगनयनी, नगर निगम होते हुए अपने-अपने स्थानों पर जाएंगे। समारोह देर रात तक चलेगा। इस दौरान प्रशासन ने यातायात व्यवस्था(Route Diversion) का प्लान तैयार किया गया है।

यहां नहीं जा सकेंगे वाहन

भागीरथपुरा टी से भंडारी ब्रिज तिराहा, रीगल तिराहा से शास्त्री ब्रिज और मृगनयनी, सैफी चौराहा से संजय सेतु और नंदलालपुरा, नगर निगम चौराहा से मृगनयनी चौराहा एवं चिकमंगलूर चौराहा, राजकुमार ब्रिज से डीआरपी चौराहा की ओर जाने वाले मार्ग(Road Close) पर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

संपूर्ण चल समारोह मार्ग में अन्य वाहनों का प्रवेश पूर्णत: निषेध रहेगा।

रामबाग, महेश जोशी टी, सुभाष पानी की टंकी, एसीपी कार्यालय मल्हारगंज बड़वाली चौकी, इतवारिया बाजार, सब्जी मंडी से दरगाह चौराहा और मच्छी बाजार, पंढरीनाथ थाना टी, गौतमपुरा टी, कबूतर खाना चौकी से किसी भी प्रकार के वाहन चल समारोह मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगे।

परिवर्तित मार्ग(Route Diversion)

  • मरीमाता से रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड की ओर जाने वाला यातायात भागीरथपुरा टी से एमआर-4 होकर राजकुमार ब्रिज के नीचे से वल्लभ नगर टी से एसजीएसआइटीएस होकर गुजरेगा।
  • जवाहर मार्ग से नंदलालपुरा होकर यशवंत रोड चौराहा जाने वाला यातायात सैफी चौराहे से हाथीपाला होकर जाएगा।
  • मधुमिलन से नंदलालपुरा, यशवंत रोड चौराहा, राज मोहल्ला की ओर जाने के लिए फॉरेस्ट टी से अग्रसेन चौराहा सपना-संगीता रोड का उपयोग होगा।
  • रीगल तिराहा, लैंटर्न चौराहा से मरीमाता जाने के लिए वल्लभ नगर टी से राजकुमार ब्रिज के नीचे से होते हुए एमआर-4 मार्ग का उपयोग करते हुए भागीरथपुरा टी का उपयोग कर सकेंगे।
  • रीगल तिराहा से शास्त्री ब्रिज होकर मृगनयनी, राजबाड़ा, यशवंत रोड चौराहा की तरफ जाने के लिए जीपीओ, फॉरेस्ट टी से अग्रसेन चौराहा होकर जा सकेंगे।
  • नंदलालपुरा, यशवंत रोड, राम-लक्ष्मण बाजार, नृसिंह बाजार, जी. सच्चिदानंद, गौराकुंड, शक्कर बाजार, सुभाष चौक, राजबाड़ा, कृष्णपुरा पुल तक वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी।
  • जवाहर मार्ग से आवागमन करने वाले जवाहर मार्ग का उपयोग न करते हुए राज मोहल्ला चौराहा या मालगंज चौराहा से बियाबानी, दरगाह चौराहा, या महू नाका, मच्छी बाजार, पंढरीनाथ, चंद्रभागा पुल से बड़ा रावला होकर आगे जा सकेंगे।
  • मल्हारगंज थाने से एमजी रोड होकर राजबाड़ा से मृगनयनी जाने वाले मल्हारगंज थाने से एसीपी कार्यालय मल्हारगंज, बड़वाली चौकी होते हुए सुभाष मार्ग से नगर निगम होकर जा सकेंगे।

Updated on:

05 Sept 2025 12:11 pm

Published on:

05 Sept 2025 12:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / कल शाम 6 बजे से ये रास्ते होंगे बंद, ऐसी रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

