कल शाम 6 बजे से ये रास्ते होंगे बंद, ऐसी रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

MP News: अनंत चतुर्दशी पर चल समारोह शनिवार शाम 6 बजे से निकाला जाएगा। इसमें इंदौर शहर के विभिन्न हिस्सों से झांकियां, अखाड़े आदि चिकमंगलूर चौराहा पर एकत्रित होकर जेल रोड चौराहा, एमजी रोड चौराहा, मृगनयनी, फ्रूट मार्केट, नंदलालपुरा, जवाहर मार्ग, नृसिंह बाजार, क्लॉथ मार्केट, खजूरी बाजार से राजबाड़ा, मृगनयनी, नगर निगम होते हुए अपने-अपने स्थानों पर जाएंगे। समारोह देर रात तक चलेगा। इस दौरान प्रशासन ने यातायात व्यवस्था(Route Diversion) का प्लान तैयार किया गया है।
भागीरथपुरा टी से भंडारी ब्रिज तिराहा, रीगल तिराहा से शास्त्री ब्रिज और मृगनयनी, सैफी चौराहा से संजय सेतु और नंदलालपुरा, नगर निगम चौराहा से मृगनयनी चौराहा एवं चिकमंगलूर चौराहा, राजकुमार ब्रिज से डीआरपी चौराहा की ओर जाने वाले मार्ग(Road Close) पर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
रामबाग, महेश जोशी टी, सुभाष पानी की टंकी, एसीपी कार्यालय मल्हारगंज बड़वाली चौकी, इतवारिया बाजार, सब्जी मंडी से दरगाह चौराहा और मच्छी बाजार, पंढरीनाथ थाना टी, गौतमपुरा टी, कबूतर खाना चौकी से किसी भी प्रकार के वाहन चल समारोह मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगे।