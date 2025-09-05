कल शाम 6 बजे से ये रास्ते होंगे बंद, ऐसी रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

MP News: अनंत चतुर्दशी पर चल समारोह शनिवार शाम 6 बजे से निकाला जाएगा। इसमें इंदौर शहर के विभिन्न हिस्सों से झांकियां, अखाड़े आदि चिकमंगलूर चौराहा पर एकत्रित होकर जेल रोड चौराहा, एमजी रोड चौराहा, मृगनयनी, फ्रूट मार्केट, नंदलालपुरा, जवाहर मार्ग, नृसिंह बाजार, क्लॉथ मार्केट, खजूरी बाजार से राजबाड़ा, मृगनयनी, नगर निगम होते हुए अपने-अपने स्थानों पर जाएंगे। समारोह देर रात तक चलेगा। इस दौरान प्रशासन ने यातायात व्यवस्था(Route Diversion) का प्लान तैयार किया गया है।