20 साल पुराने ‘दैनिक वेतनभोगी’ होंगे कार्यमुक्त ! शासन ने मांगी ‘नामों’ की लिस्ट

सूत्रों के अनुसार, कुछ दिन पहले नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, अन्य जनप्रतिनिधियों और मंत्रालय स्तर के अफसरों की बैठक हुई थी। इसमें निगमों में आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठा और जोर दिया गया कि वेतन बांटने में दैनिक वेतनभोगियों को लेकर संकट है। वित्त विभाग के पुराने आदेश का जिक्र भी हुआ। आशंका है कि इसी बैठक में निकले पुराने आदेश का हवाला देकर कर्मचारियों पर प्रतिबंध या उनकी छंटनी का रास्ता निकाला गया है।