Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

20 साल पुराने ‘दैनिक वेतनभोगी’ होंगे कार्यमुक्त ! शासन ने मांगी ‘नामों’ की लिस्ट

MP News: राज्य शासन ने 25 अक्टूबर तक जानकारी मांगी थी, लेकिन आदेश का विरोध होने पर कुछ दिन मामला शांत रहा।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Nov 25, 2025

(Photo Source - Social Media)

(Photo Source - Social Media)

MP News: नगर निगम में करीब 20 वर्ष से काम कर रहे हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संकट में हैं। प्रदेश शासन बार-बार उनकी जानकारी मांग रहा है। कर्मचारी संगठन आशंका जता रहे हैं कि पूर्व के आदेश के आधार पर उन्हें कार्यमुक्त किया जा सकता है। वर्ष 2000 में दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाई थी।

अभी जारी हुए आदेश में ऐसे कर्मचारियों की बिंदुवार जानकारी मांगी गई है। कर्मचारियों को डर है कि नियुक्ति दिनांक की जानकारी मिलने के बाद पूर्व के आदेश का हवाला देकर उन्हें कार्यमुक्त न कर दिया जाए। निगम में 10 हजार से अधिक दैनिक वेतन भोगी हैं। यह संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है। कुछ समय से इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है।

मांगी गई जानकारी

शासन ने वर्ष 2000 में इनकी नियुक्ति पर रोक लगाई थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती ने वर्ष 2004 में फिर नियुक्ति दे दी थी। हाल ही में वर्ष 2000 के आदेश का हवाला देकर प्रदेश के सभी नगर पालिक निगम, नगर परिषद और अन्य से जानकारी मांगी है। पत्र में लिखा है कि दैनिक वेतन पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति न करने के संबंध में आदेश जारी किया गया था।

उस आधार पर यह आदेश सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों, नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरण तथा सहकारी संस्थाओं पर लागू होगा। कुछ निकायों में दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की गई हैं, जो निर्देशों का उल्लंघन है, इसलिए 28 मार्च 2000 के बाद नगरीय निकायों में नियुक्त किए गए दैनिक वेतनभोगियों की जानकारी शासन को भेजें।

विरोध पर कुछ दिन शांत रहा मामला

राज्य शासन ने 25 अक्टूबर तक जानकारी मांगी थी, लेकिन आदेश का विरोध होने पर कुछ दिन मामला शांत रहा। एक बार फिर सभी निगमों के आयुक्त को स्मरण पत्र भेजा गया है। शासन के पत्र में वर्ष 2000 का वह आदेश भी संलग्न है, जो तत्कालीन प्रमुख सचिव वीएन कौल ने जारी किया था। आदेश में दैनिक वेतन पर नियुक्ति न करने का हवाला दिया गया है।

समीक्षा बैठक से निकला आदेश !

सूत्रों के अनुसार, कुछ दिन पहले नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, अन्य जनप्रतिनिधियों और मंत्रालय स्तर के अफसरों की बैठक हुई थी। इसमें निगमों में आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठा और जोर दिया गया कि वेतन बांटने में दैनिक वेतनभोगियों को लेकर संकट है। वित्त विभाग के पुराने आदेश का जिक्र भी हुआ। आशंका है कि इसी बैठक में निकले पुराने आदेश का हवाला देकर कर्मचारियों पर प्रतिबंध या उनकी छंटनी का रास्ता निकाला गया है।

प्रतिनिधि मंडल करेगा सीएम से मुलाकात

मस्टर कर्मचारी संघ के संयोजक व संवाद प्रमुख प्रवीण तिवारी ने कहा कि कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में कमेटी बनाई थी, जो वहां दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की जांच कर रही है। दो महीने से ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक की जानकारी मांगी जा रही है। इसे लेकर प्रदेशभर में कर्मचारियों में भय है। कर्मचारी 20 वर्ष से अधिक समय से निगम में काम कर रहे हैं। कुछ को तो विनियमित भी किया गया है। कुछ की प्रक्रिया चल रही है।

ऐसे में यह आदेश इशारा कर रहा है कि निगम में दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों को हटाया जा सकता है। संगठन उन्हें कार्यमुक्त नहीं होने देगा। जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल विभागीय मंत्री और सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर इसके निराकरण की मांग करेगा।

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 02:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 20 साल पुराने ‘दैनिक वेतनभोगी’ होंगे कार्यमुक्त ! शासन ने मांगी ‘नामों’ की लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘स्मृति-पलाश स्ट्रेस में…’मां ने तोड़ी चुप्पी, टेंशन के बीच Palak Muchhal भी पहुंची मुंबई

इंदौर

दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूरी, चप्पे-चप्पे पर ड्रोन की नजर, अबतक कटे 17000 चालान

Helmet
इंदौर

इंदौर से खंडवा दो घंटे में…’ लेकिन कब?

Indore Khandwa Broad gauge conversion deadline
इंदौर

8 नहीं, 16 कोच के साथ चलेगी ‘इंदौर–नागपुर’ वंदे भारत, इन 5 स्टेशनों में रुकेगी

(Photo Source - Patrika)
इंदौर

एमपी में लैंड पूलिंग एक्ट पर सरकारी आदेश को चुनौती, किसानों ने उठाया बड़ा कदम

Land Pooling Act
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.