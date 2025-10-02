देर रात 3 दोस्तों का एक्सीडेंट, 2 की मौत, 1 के सिर में लगी गंभीर चोट

कनाड़िया थाना टीआइ सहर्ष यादव ने बताया कि हादसे में पीयूष (23) पिता सुनील सेन, अंकुश (23) पिता दीपक लोधवाल दोनों निवासी इदरीस नगर मुसाखेड़ी की मौत हुई है। तीसरा युवक दिलीप (33) पिता रमेश सेन घायल है। हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मंगलवार रात करीब 2.30 बजे होटल प्राइड के पास बाइक सवार तीन दोस्तों का एक्सीडेंट हुआ था। सूचना मिलने पर थाने की टीम मौके पर पहुंची। वहां पता चला कि तीनों मंदिर दर्शन करने के लिए देवास जा रहे थे। मामले की जांच की जा रही है।