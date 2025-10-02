देर रात 3 दोस्तों का एक्सीडेंट, 2 की मौत, 1 के सिर में लगी गंभीर चोट

Road Accident in indore (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Road Accident: देवास में मंदिर दर्शन के लिए जा रहे बाइक सवार तीन दोस्तों का कनाड़िया बायपास पर देर रात एक्सीडेंट हो गया। इसमें 2 की मौत तो एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची थी। पता चला कि रोड किनारे खड़े मिनी ट्रक के पिछले हिस्से में बाइक टकरा गई थी।
कनाड़िया थाना टीआइ सहर्ष यादव ने बताया कि हादसे में पीयूष (23) पिता सुनील सेन, अंकुश (23) पिता दीपक लोधवाल दोनों निवासी इदरीस नगर मुसाखेड़ी की मौत हुई है। तीसरा युवक दिलीप (33) पिता रमेश सेन घायल है। हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मंगलवार रात करीब 2.30 बजे होटल प्राइड के पास बाइक सवार तीन दोस्तों का एक्सीडेंट हुआ था। सूचना मिलने पर थाने की टीम मौके पर पहुंची। वहां पता चला कि तीनों मंदिर दर्शन करने के लिए देवास जा रहे थे। मामले की जांच की जा रही है।
होटल के सामने ईंट से भरा मिनी ट्रक पंक्चर हो गया था। पहिए को सुधारने के लिए चालक, क्लिनर ने उसमें जैक लगा रहे थे। कुछ देर बाद बाइक सवार तीन युवक वाहन के पिछले हिस्से से टकरा(Road Accident in indore) गए। पीयूष के सिर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही जान चली गई। अंकुश और दिलीप घायल थे. जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां अंकुश को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मर्ग कायम किया है।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग