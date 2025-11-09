‘मैं ट्रेजरी ऑफिसर बोल रहा हूं, आपका पेंशन-एरियर का पैसा निकलवा दूंगा’

ठग ने जिस नंबर से वॉट्सऐप मैसेज भेजे थे उस पर मप्र शासन का लाल लोगो लगा था। लिंक सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस न्यू दिल्ली के नाम से थी। 16 अक्टूबर रात करीब साढ़े 7 बजे उनके फोन पर बैंक से दो मैसेज आए। पहले मैसेज में 1 लाख 97 हजार 823 रुपए किसी रूपा कुमारी के खाते में ट्रांसफर हो गए, दूसरे मैसेज में 36 हजार से ज्यादा की राशि फिर से उसी खाते में गई। आजाद नगर थाना पुलिस को जांच में कई सबूत हाथ लगे हैं।