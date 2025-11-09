Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘मैं ट्रेजरी ऑफिसर बोल रहा हूं, आपका पेंशन-एरियर का पैसा निकलवा दूंगा’

MP News: ठग ने जिस नंबर से वॉट्सऐप मैसेज भेजे थे उस पर मप्र शासन का लाल लोगो लगा था...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Nov 09, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News:एमपी के इंदौर शहर में आजाद नगर में रहने वाले रिटायर्ड डीएसपी से 2 लाख 33 हजार रुपए की ठगी हो गई। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज किया है। वही देर शाम पुलिस ने आरोपी को भोपाल से हिरासत में ले लिया। टीआइ लोकेश सिंह भदौरिया के मुताबिक आजाद नगर थाना क्षेत्र के पवनपुरी में रहने वाले रिटायर्ड डीएसपी ध्यानूराव बच्चन ने शिकायत की थी कि ठग ने उनके मोबाइल पर 13 अक्टूबर को कॉल किया था।

ठग ने कहा कि मैं भोपाल ट्रेजरी ऑफिस से ट्रेजरी ऑफिसर डीके तिवारी बोल रहा हूं। मेरे पास आपका पेंशन का प्रकरण आया है। एक लिंक वॉट्सऐप पर भेजी है, जिसका नाम पेंशन सेवा है, इसे डाउनलोड करिए। आपका पैसा, एरियर मैं निकलवा दूंगा। बुजुर्ग उसकी बातों में आ गए और लिंक पर क्लिक करने के बाद जानकारी अपलोड कर दी।

मप्र शासन का लगा था लोगो

ठग ने जिस नंबर से वॉट्सऐप मैसेज भेजे थे उस पर मप्र शासन का लाल लोगो लगा था। लिंक सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस न्यू दिल्ली के नाम से थी। 16 अक्टूबर रात करीब साढ़े 7 बजे उनके फोन पर बैंक से दो मैसेज आए। पहले मैसेज में 1 लाख 97 हजार 823 रुपए किसी रूपा कुमारी के खाते में ट्रांसफर हो गए, दूसरे मैसेज में 36 हजार से ज्यादा की राशि फिर से उसी खाते में गई। आजाद नगर थाना पुलिस को जांच में कई सबूत हाथ लगे हैं।

अनजान लिंक से रहें दूर

इधर, क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से कॉल आता है तो बिना वेरिफिकेशन अनजान लिंक को डाउनलोड न करें। इससे स्क्रीन शेयर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है और मोबाइल का रिमोट एक्सेस बदमाश के पास चला जाता है।

आरोपी हिरासत में: जानकारी मिली है कि रिटायर्ड डीएसपी से ठगी करने वाले आरोपी की पुलिस ने पहचान कर ली है और देर शाम प्रशांत कुमार पिता झारखंडी मंडल (32) निवासी ग्राम घोर्मारा थाना मोहनपुर जिला देवघर झारखंड को क्राइम ब्रांच भोपाल ने हिरासत में लिया। आजाद नगर पुलिस आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

ये भी पढ़ें

डाक विभाग की नई सेवा शुरु, अब घर बैठे भेज सकेंगे ‘पार्सल’
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 05:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘मैं ट्रेजरी ऑफिसर बोल रहा हूं, आपका पेंशन-एरियर का पैसा निकलवा दूंगा’

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के वरिष्ठ मंत्री का बड़ा बयान, बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा

Kailash Vijayvargiya claims to win more than 160 seats in Bihar
इंदौर

मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए ‘टूटेंगे’ 42 मकान, 150 परिवार होंगे प्रभावित

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

एमपी में ‘सड़क चौड़ीकरण’ के लिए ली जाएगी जमीन, 1100 हेक्टेयर की पड़ेगी जरूरत

(सोर्स: सोशल मीडिया)
इंदौर

शाम को खरीदी नई कार, देर रात बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 का इलाज जारी

Indore Car Accident
इंदौर

एमपी में मस्जिद के पीछे बिना परमिशन के बना रहे थे मदरसा, चला बुलडोजर

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.