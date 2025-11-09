‘मैं ट्रेजरी ऑफिसर बोल रहा हूं, आपका पेंशन-एरियर का पैसा निकलवा दूंगा’

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News:एमपी के इंदौर शहर में आजाद नगर में रहने वाले रिटायर्ड डीएसपी से 2 लाख 33 हजार रुपए की ठगी हो गई। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज किया है। वही देर शाम पुलिस ने आरोपी को भोपाल से हिरासत में ले लिया। टीआइ लोकेश सिंह भदौरिया के मुताबिक आजाद नगर थाना क्षेत्र के पवनपुरी में रहने वाले रिटायर्ड डीएसपी ध्यानूराव बच्चन ने शिकायत की थी कि ठग ने उनके मोबाइल पर 13 अक्टूबर को कॉल किया था।
ठग ने कहा कि मैं भोपाल ट्रेजरी ऑफिस से ट्रेजरी ऑफिसर डीके तिवारी बोल रहा हूं। मेरे पास आपका पेंशन का प्रकरण आया है। एक लिंक वॉट्सऐप पर भेजी है, जिसका नाम पेंशन सेवा है, इसे डाउनलोड करिए। आपका पैसा, एरियर मैं निकलवा दूंगा। बुजुर्ग उसकी बातों में आ गए और लिंक पर क्लिक करने के बाद जानकारी अपलोड कर दी।
ठग ने जिस नंबर से वॉट्सऐप मैसेज भेजे थे उस पर मप्र शासन का लाल लोगो लगा था। लिंक सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस न्यू दिल्ली के नाम से थी। 16 अक्टूबर रात करीब साढ़े 7 बजे उनके फोन पर बैंक से दो मैसेज आए। पहले मैसेज में 1 लाख 97 हजार 823 रुपए किसी रूपा कुमारी के खाते में ट्रांसफर हो गए, दूसरे मैसेज में 36 हजार से ज्यादा की राशि फिर से उसी खाते में गई। आजाद नगर थाना पुलिस को जांच में कई सबूत हाथ लगे हैं।
इधर, क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से कॉल आता है तो बिना वेरिफिकेशन अनजान लिंक को डाउनलोड न करें। इससे स्क्रीन शेयर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है और मोबाइल का रिमोट एक्सेस बदमाश के पास चला जाता है।
आरोपी हिरासत में: जानकारी मिली है कि रिटायर्ड डीएसपी से ठगी करने वाले आरोपी की पुलिस ने पहचान कर ली है और देर शाम प्रशांत कुमार पिता झारखंडी मंडल (32) निवासी ग्राम घोर्मारा थाना मोहनपुर जिला देवघर झारखंड को क्राइम ब्रांच भोपाल ने हिरासत में लिया। आजाद नगर पुलिस आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।
