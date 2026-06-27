बहन से मिलने बेकरार भाई छुट्टी लेकर आया इंदौर, घर में घबराहट हुई और तोड़ दिया दम

Indore- इंदौर में रह रही अपनी बहन से मिलने के लिए भाई बेसब्र हो उठा था। उन्होंने बाकायदा काम से छुट्टी ली और दो दिन पहले पत्नी व बच्चों के साथ बहन के घर आ गए। यहां अचानक तेज घबराहट होने लगी तो भाई सो गए। नींद में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। भाई की ऐसी मौत से बेचारी बहन का रो रोकर बुरा हाल हो चुका है। पत्नी और बच्चे भी गमगीन हैं। युवक महाराष्ट्र से यहां बहन के घर आया था। शुक्रवार को अचानक घबराहट हुई तो सो गया लेकिन इसके बाद दोबारा नहीं उठा। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक है। हालांकि फिलहाल पुलिस Indore Police मौत के वास्तविक कारणों के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।