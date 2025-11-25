मध्यभारत के पूर्व सीएम के भतीजे की दर्दनाक मौत, इलाज के लिए लोगों ने पहुंचाया था अस्पताल

Indore- मध्यप्रदेश के एक बड़े नेता के भतीजे की इंदौर में दर्दनाक मौत हो गई। मध्य भारत के पूर्व सीएम व मध्य प्रदेश के ​पहले वित्तमंत्री मिश्रीलाल गंगवाल के भतीजे नवीनचंद गंगवाल की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई। वे 68 साल के थे। सोमवार शाम कनाड़िया इलाके में घर के पास ही किसी वाहन ने नवीनचंद गंगवाल को टक्कर मार दी थी। लोगों ने उन्हें घायलावस्था में अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।