इंदौर

मध्यभारत के पूर्व सीएम के भतीजे की दर्दनाक मौत, इलाज के लिए लोगों ने पहुंचाया था अस्पताल

Indore- मध्य प्रदेश के ​पूर्व वित्तमंत्री व मध्य भारत के पूर्व सीएम मिश्रीलाल गंगवाल के भतीजे नवीनचंद गंगवाल की रोड एक्सीडेंट में मौत

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Nov 25, 2025

Tragic death of nephew of former Central India CM Mishrilal Gangwal

Tragic death of nephew of former Central India CM Mishrilal Gangwal

Indore- मध्यप्रदेश के एक बड़े नेता के भतीजे की इंदौर में दर्दनाक मौत हो गई। मध्य भारत के पूर्व सीएम व मध्य प्रदेश के ​पहले वित्तमंत्री मिश्रीलाल गंगवाल के भतीजे नवीनचंद गंगवाल की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई। वे 68 साल के थे। सोमवार शाम कनाड़िया इलाके में घर के पास ही किसी वाहन ने नवीनचंद गंगवाल को टक्कर मार दी थी। लोगों ने उन्हें घायलावस्था में अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

नवीनचंद गंगवाल रिटायर्ड बैंक अफसर थे। वे एसबीआई में थे। मूलत: देवास के रहनेवाले नवीननंद गंगवाल रिटायर होने के बाद परिवार सहित इंदौर में बस गए थे। उनका बड़ा बेटा अमेरिका में है जबकि छोटा बेटा बेंगलुरु में सर्विस कर रहा है। दोनों बेटों को हादसे की सूचना दे दी गई है।

प्रदेश के भूतपूर्व वित्तमंत्री व मध्य भारत के पूर्व मुख्यमंत्री मिश्रीलाल गंगवाल के थे भतीजे

रिटायर्ड बैंक अफसर नवीनचंद गंगवाल, प्रदेश के भूतपूर्व वित्तमंत्री व मध्य भारत के पूर्व मुख्यमंत्री मिश्रीलाल गंगवाल
के भतीजे थे। उन्होंने पहले ही देहदान का संकल्प ले लिया था।

Published on:

25 Nov 2025 09:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मध्यभारत के पूर्व सीएम के भतीजे की दर्दनाक मौत, इलाज के लिए लोगों ने पहुंचाया था अस्पताल

