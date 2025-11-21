एमपी से महाराष्ट्र जा रहे ट्रक चालक सावधान, कहीं आपके साथ न हो जाए लूट, लुटेरे खुद को बता रहे पुलिस

एमपी से महाराष्ट्र पहुंच रहे ट्रक चालकों से लूट (Photo Source- Patrika)
Truck Drivers Beware :मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के ट्रांसपोर्टरों के साथ लूट और अपहरण जैसी हैरान कर देने वाली संगठित वारदातें सामने आई हैं। इंदौर के रास्ते एमपी से महाराष्ट्र जाने वाले ट्रकों को बदमाश महाराष्ट्र में एंटर होते ही लूट रहे हैं। इस संबंध में जलगांव, नासिक और धुलिया में लूट के मामले दर्ज किए गए हैं। इन सीरियल घटनाओं के चलते एमपी से महाराष्ट्र जाने वाले ट्रक चालकों और हेल्पर दहशत का माहौल है। बता दें कि, हालिया लूट की वारदात ट्रक चालक सोहेल वाहिद खान के साथ जामोद (जलगांव) में हुई है।
आसेगांव (बुलढाणा) में रहने वाले सोहेल खान ट्रक (एमएच-30/बीडी-8677) लेकर हेल्पर इरशाद के साथ इंदौर से रवाना हुए थे। ट्रक में परचून का सामान, गुलशन फुटवेयर, गुरुनानक स्वीट्स, पेसिफिक मेडिकल एजेंसी, न्यू पेसिफिक मेडिकल, दत्त सर्जिकल गुड्स, रवि इंटरप्राइजेस, श्री स्पेयर हाउस, आरसी ट्रेडिंग, केजीएन ट्रेडिंग, गोपी स्वीट, ऋषभ फार्मा आदि दुकानों का सामान भरकर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था।
ट्रक जैसे ही बुरहानपुर से जलगांव जामोद मार्ग पहुंचा, कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर ट्रक रोक लिया। बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच अफसर बताते हुए कहा कि ट्रक में नकली शराब भरी है। आरोपियों ने ड्राइवर सोहेल खान और हेल्पर इरशाद को कार में बैठाया और ट्रक चेकिंग का हवाला देकर कब्जे में ले लिया। आरोपी नजदीक के थाने ले जाने का बोलकर करीब 100 किमी दूर ट्रक ले गए और महंगा सामान खाली कर लिया।
ट्रांसपोर्टर विक्की का कहना है कि, बदमाश सेंधवा और बुरहानपुर से ही ट्रकों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। 2 नवंबर को भी नेमावर के रहने वाले फैयाज रजाक खान के साथ लूट की वारदात हुई थी। घटना हुई। नागपुर-मुंबई लेन पर सफेद रंग की कार में आए बदमाशों ने रोका और ट्रक खाली करवा लिया। इसके बाद 16 नवंबर को मंगेश सुनील पाटिल के साथ धुलिया के तालुका थाना इलाके में लूट की वारदात हुई।
