एमपी से महाराष्ट्र जा रहे ट्रक चालक सावधान, कहीं आपके साथ न हो जाए लूट, लुटेरे खुद को बता रहे पुलिस

Truck Drivers Beware :मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के ट्रांसपोर्टरों के साथ लूट और अपहरण जैसी हैरान कर देने वाली संगठित वारदातें सामने आई हैं। इंदौर के रास्ते एमपी से महाराष्ट्र जाने वाले ट्रकों को बदमाश महाराष्ट्र में एंटर होते ही लूट रहे हैं। इस संबंध में जलगांव, नासिक और धुलिया में लूट के मामले दर्ज किए गए हैं। इन सीरियल घटनाओं के चलते एमपी से महाराष्ट्र जाने वाले ट्रक चालकों और हेल्पर दहशत का माहौल है। बता दें कि, हालिया लूट की वारदात ट्रक चालक सोहेल वाहिद खान के साथ जामोद (जलगांव) में हुई है।