अनूठा विवाह…थाइलैंड की दुल्हन संग महू के दूल्हे ने लिए सात फेरे

जयंत सोनी की नैन से मुलाकात 2015-16 में थाइलैंड में हुई थी। शुरुआत काम से हुई पहचान के बाद नैन ने जयंत से होटल मैनेजमेंट का अनुभव प्रमाण-पत्र मांगा, जिसके बाद वह जयंत के संपर्क में आई। कोरोना काल में जयंत ने नौकरी छोड़ी, लेकिन तब भी नैन ने उनका साथ नहीं छोड़ा। साल 2017 में नैन बैंकॉक के एक बड़े होटल ग्रुप में नौकरी के लिए चली गई। आज वह इसी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। दूरी बढ़ी, लेकिन दिलों के बीच की दूरी नहीं बढ़ी। दोनों का संपर्क लगातार बना रहा। करीब 4-5 साल की गहरी दोस्ती के बाद 2019-20 में नैन ने जयंत से अपने प्यार का इजहार किया और विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों ने अपने परिवारों से चर्चा की।