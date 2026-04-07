MP News: 700 फैक्ट्रियां बंद, 60% उद्योग प्रभावित, हालात और बिगड़ने की आशंका !

US-Israel-Iran War: पश्चिम एशिया में बढ़ते ईरान- अमेरिका और इजरायल के तनाव की गूंज अब इंदौर की औद्योगिक इकाइयों में साफ सुनाई दे रही है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में अनिश्चितता ने स्थानीय उद्योगों की कमर तोड़ दी है। केमिकल, प्लास्टिक, फेब्रिकेशन और टाइल्स जैसे प्रमुख सेक्टर कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और बाधित सप्लाई से जूझ रहे हैं। उत्पादन लागत बेतहाशा बढऩे से कई उद्योगों ने मजबूरी में 10 से 30 प्रतिशत तक कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। उद्योग संगठनों का कहना है कि यदि 30 अप्रेल तक हालात नहीं सुधरे तो संकट और गहरा सकता है, जिसका सीधा असर बाजार और आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।