Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

बड़ी खबर: उज्जैन के बाद अब इंदौर में VIP दर्शन को लेकर विवाद, ग्रामीणों को गणेश मंदिर में दर्शन करने से रोका

MP News: मध्य प्रदेश के खजराना गणेश मंदिर में खजराना गांव के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार। मंदिर में वीआईपी रूट से लोगों को श्रीगणेश के दर्शन करने से रोक दिया गया। ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया।

इंदौर

Akash Dewani

Sep 01, 2025

VIP darshan controversy villagers stopped in khajrana ganesh mandir mp news
VIP darshan controversy villagers stopped in khajrana ganesh mandir (Patrika.com)

VIP darshan controversy: इंदौर के खजराना गांव के लोगों को दर्शन से रोकने पर खजराना गणेश मंदिर (Khajrana Ganesh Mandir) प्रबंधन समिति के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणो ने वीआइपी वालों को दर्शन कराने व नियमित आने वाले लोगों से विवाद का आरोप लगाया। रविवार शाम को विरोध करने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इसके बाद मंदिर प्रबंधन समिति ने कुछ शर्तों को मानकर अनुमति प्रदान की। इसके बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन समाप्त किया। (mp news)

ग्रामीणों ने बताई पूरी कहानी, प्रशासन ने दिया आश्वासन

ग्रामीणों ने बताया, गणेशजी में खजराना मूल गांव के लोगों की विशेष आस्था है। 350 से 400 घर के लोग नियमित दर्शन के लिए आते है। कुछ ग्रामीण, जिसमें बुजुर्ग व महिलाएं शामिल थीं, उन्हें वीआइपी दर्शन मार्ग पर रोका गया और अभद्रता की गई, वहीं वीआइपी लोगों को जाने दिया गया।

ये भी पढ़ें

यात्रीगण कृपया ध्यान दें…भारी बारिश ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, ये ट्रेन हुई रद्द
बुरहानपुर
train cancelled heavy rain in Jammu railway divison mp news

इस पर प्रबंधन से चर्चा हुई। मुकेश कटारिया ने बताया, मूल खजराना गांव में छह मंदिर है। ग्रामीण यहां नियमित दर्शन के लिए आते है। खजराना गांव के पहले से रहने वाले लोगों को विशेष पास दिए जाने की मांग की है, जिससे वे नियमित दर्शन किसी भी त्योहार पर कर सकें। प्रशासन व प्रबंधन ने गणेश उत्सव के बाद चर्चा का आश्वासन भी दिया है। (mp news)

ये भी पढ़ें

अगले 3 दिन भारी बारिश का कहर, 17 जिलों में अलर्ट
भोपाल
mp weather update heavy rain alert rainfall warning 17 districts monsoon

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 11:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / बड़ी खबर: उज्जैन के बाद अब इंदौर में VIP दर्शन को लेकर विवाद, ग्रामीणों को गणेश मंदिर में दर्शन करने से रोका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट