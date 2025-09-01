बड़ी खबर: उज्जैन के बाद अब इंदौर में VIP दर्शन को लेकर विवाद, ग्रामीणों को गणेश मंदिर में दर्शन करने से रोका

VIP darshan controversy: इंदौर के खजराना गांव के लोगों को दर्शन से रोकने पर खजराना गणेश मंदिर (Khajrana Ganesh Mandir) प्रबंधन समिति के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणो ने वीआइपी वालों को दर्शन कराने व नियमित आने वाले लोगों से विवाद का आरोप लगाया। रविवार शाम को विरोध करने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इसके बाद मंदिर प्रबंधन समिति ने कुछ शर्तों को मानकर अनुमति प्रदान की। इसके बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन समाप्त किया। (mp news)
ग्रामीणों ने बताया, गणेशजी में खजराना मूल गांव के लोगों की विशेष आस्था है। 350 से 400 घर के लोग नियमित दर्शन के लिए आते है। कुछ ग्रामीण, जिसमें बुजुर्ग व महिलाएं शामिल थीं, उन्हें वीआइपी दर्शन मार्ग पर रोका गया और अभद्रता की गई, वहीं वीआइपी लोगों को जाने दिया गया।
इस पर प्रबंधन से चर्चा हुई। मुकेश कटारिया ने बताया, मूल खजराना गांव में छह मंदिर है। ग्रामीण यहां नियमित दर्शन के लिए आते है। खजराना गांव के पहले से रहने वाले लोगों को विशेष पास दिए जाने की मांग की है, जिससे वे नियमित दर्शन किसी भी त्योहार पर कर सकें। प्रशासन व प्रबंधन ने गणेश उत्सव के बाद चर्चा का आश्वासन भी दिया है। (mp news)