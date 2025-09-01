बड़ी खबर: उज्जैन के बाद अब इंदौर में VIP दर्शन को लेकर विवाद, ग्रामीणों को गणेश मंदिर में दर्शन करने से रोका

VIP darshan controversy: इंदौर के खजराना गांव के लोगों को दर्शन से रोकने पर खजराना गणेश मंदिर (Khajrana Ganesh Mandir) प्रबंधन समिति के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणो ने वीआइपी वालों को दर्शन कराने व नियमित आने वाले लोगों से विवाद का आरोप लगाया। रविवार शाम को विरोध करने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इसके बाद मंदिर प्रबंधन समिति ने कुछ शर्तों को मानकर अनुमति प्रदान की। इसके बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन समाप्त किया। (mp news)