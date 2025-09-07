अंतिम संस्कार के समय कपड़ा हटा तो चीख पड़ें माता-पिता, बड़े-बड़े डॉक्टरों ने बोला बड़ा झूठ

एमवायएच प्रबंधन व प्रशासन ने शुरू में जयस के आंदोलन को सामान्य समझकर मामला रफा-दफा करने का प्रयास किया, लेकिन जयस के सदस्य मांग पर कायम रहे। पहले एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया व अधीक्षक डॉ. अशोक यादव पहुंचे। उन्होंने परिजन को बताया कि चूहा काटने की घटना के बाद चार लोगों को निलंबित किया है। डॉ. ब्रजेश लाहोटी ने बच्ची के अधिक गंभीर होने से दुनिया के किसी भी अस्पताल में जान नहीं बचने की बात कही। इस पर जयस के सदस्यों ने कहा कि स्थिति गंभीर थी तो क्या चूहे को खिला दोगे। चूहे ने काटा है, यह सिद्ध हो रहा है। इसके बाद एडीएम रोशन राय ने परिवार से चर्चा की व प्रशासन से मदद का भरोसा दिलाया। शाम को पीड़ित परिवार को पांच लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग स्वीकार की। दोषियों (MY Hospital rat case) पर एफआइआर का पत्र लिखा गया।