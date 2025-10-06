Patrika LogoSwitch to English

Women world cup 2025: NZ-South Africa के बीच कड़ा मुकाबला आज

Women odi world cup 2025: मध्य प्रदेश के इंदौर में आज दूसरा मुकाबला, 13वें महिला वनडे विश्व कप 2025 में देखें आज किसकी किस्मत देगी साथ, होलकर स्टेडिम में क्रिकेट मैच के आयोजन के चलते बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, ये रूट रहेंगे डायवर्ट....

2 min read

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Oct 06, 2025

Women odi world cup 2025 match holakar stadium indore

Women odi world cup 2025 match today holakar stadium indore

Women world cup 2025: महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप 2025 के इंदौर में दूसरे मुकाबले में सोमवार को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला होलकर स्टेडियम में दोपहर तीन बजे से होगा। रविवार को अभ्यास सत्र में दोनों टीमों ने पसीना बहाया। मालूम हो, इंदौर में खेले गए पहले मैच में (Women odi world cup 2025 )ऑस्ट्रेलिया से 89 रन की हार के बावजूद न्यूजीलैंड का प्रदर्शन निराशाजनक नहीं था। इंदौर की धीमी पिच पर अमेलिया केर की स्पिन एक बार फिर निर्णायक साबित हो सकती है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की स्थिति चिंताजनक है। इंग्लैंड ने उन्हें 10 विकेट से रौंद दिया।

बदली रहेगी यातायात व्यवस्था

ट्रैफिक पुलिस ने मैच (Women odi world cup 2025) के लिए यातायात व्यवस्था बदली है। स्टेडियम तक जाने के लिए हुकमचंद घंटाघर की ओर से आना होगा। इसके साथ ही पंचम की फेल की ओर से दर्शकों का प्रवेश जंजीरवाला चौराहा की ओर से होगा। लेंटर्न की ओर से आने वाले पैदल ही स्टेडियम जा सकते हैं। प्रतिबंधित मार्ग लेटर्न चौराहा से जंजीरवाला चौराहे की ओर का मार्ग दोपहर 1 बजे से मैच समाह्रिश्वत तक केवल पासधारी व इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिए बंद रहेगा। मैच समाप्त होने के 1 घंटे पहले से लेटर्न चौराहा से जंजीरवाला चौराहे की ओर आने-जाने वाले वाहनों को रोड की एक साइड पर यातायात चलाया जाएगा। एमजी रोड, रेसकोर्स रोड, भंडारी ब्रिज व राजकुमार ब्रिज के सर्किल में लोडिंग वाहनों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित होगा।

ये रहेगा डायवर्शन प्लान

दोपहर 1 बजे से मैच (Women odi world cup 2025) खत्म होने के 1 घंटे पहले तक सिटी बस तथा पासधारक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के सवारी वाहन रीगल तिराहे से मधुमिलन की ओर डायवर्ट रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों की स्थिति में मैजिक व ऑटो को प्रवेश रहेगा।

■ गीताभवन चौराहे से घंटाघर जाने वाला यातायात ढक्कनवाला कुंआ होकर श्रीमाया-मधुमिलन चौराहे के लिए जा सकते हैं।

■ रीगल तिराहे से एमजी रोड एवं हाईकोर्ट, पलासिया की ओर जाने वाला यातायात मधुमिलन के लिए जा सकेगा। इस मार्ग में सिटी बसें व इमरजेंसी वाहन जा सकते हैं।

■ मालवा मिल से जंजीरवाला चौराहे से घंटाघर एवं इंडस्ट्री हाउस चौराहा की ओर जाने वाले पाटनीपुरा, एलआइजी चौराहा से एबी रोड जा सकेंगे।

■ यशवन्त क्लब पार्किंग, खेल प्रशाल एवं आइटीसी, बास्केट बॉल कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद स्कूल, आइडीए परिसर में पार्किंग रहेगी।

■ बाल विनय मंदिर स्कूल, एसजीएसआइटीएस, पंचम की फेल स्थित मैदान में सभी के लिए पार्किंग रहेगी।

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 08:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Women world cup 2025: NZ-South Africa के बीच कड़ा मुकाबला आज

