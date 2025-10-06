Women world cup 2025: NZ-South Africa के बीच कड़ा मुकाबला आज

ट्रैफिक पुलिस ने मैच (Women odi world cup 2025) के लिए यातायात व्यवस्था बदली है। स्टेडियम तक जाने के लिए हुकमचंद घंटाघर की ओर से आना होगा। इसके साथ ही पंचम की फेल की ओर से दर्शकों का प्रवेश जंजीरवाला चौराहा की ओर से होगा। लेंटर्न की ओर से आने वाले पैदल ही स्टेडियम जा सकते हैं। प्रतिबंधित मार्ग लेटर्न चौराहा से जंजीरवाला चौराहे की ओर का मार्ग दोपहर 1 बजे से मैच समाह्रिश्वत तक केवल पासधारी व इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिए बंद रहेगा। मैच समाप्त होने के 1 घंटे पहले से लेटर्न चौराहा से जंजीरवाला चौराहे की ओर आने-जाने वाले वाहनों को रोड की एक साइड पर यातायात चलाया जाएगा। एमजी रोड, रेसकोर्स रोड, भंडारी ब्रिज व राजकुमार ब्रिज के सर्किल में लोडिंग वाहनों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित होगा।