सूरत, रायपुर, मुंबई, पुणे, उदयपुर की बस के लिए करना होगा इंतजार, जारी होगा टेंडर

MP News: एमपी के इंदौर शहर में एआइसीटीएसएल ने कई शहरों के लिए लग्जरी मल्टी एक्सेल बस शुरू करने के प्रयास किए, लेकिन एजेंसी नहीं मिली तो टेंडर आगे बढ़ाना पड़ा। अब इस तरह की लग्जरी बसों में यात्रा के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि, हेलिकॉप्टर सेवा के लिए जिन एजेंसियों ने रुचि दिखाई, उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है। यात्रियों की सुविधा के लिए नई इंटर सिटी व इंटर स्टेट बसों के संचालन की योजना थी।
इंदौर से सूरत, रायपुर, मुंबई, पुणे, उदयपुर के बीच लग्जरी मल्टी एक्सेल बसें चलाने की योजना थी, जबकि इंदौर से उज्जैन, भोपाल, धार, मांडव-महेश्वर आदि स्थानों के लिए इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर निकाले थे। कुछ एजेंसियों ने अधिकारियों से संपर्क कर टेंडर शर्तों को समझा जरूर, लेकिन संचालन हाथ में नहीं लिया।
इंदौर से भोपाल के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए एजेंसियों को आमंत्रित किया था, जिसमें चार एजेंसियों ने भाग लिया। अब सभी को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है, जिसमें सरकार की सब्सिडी व किराये पर भी बात होगी। एजेंसियों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद टेंडर जारी किया जाएगा।
