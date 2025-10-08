Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

सूरत, रायपुर, मुंबई, पुणे, उदयपुर की बस के लिए करना होगा इंतजार, जारी होगा टेंडर

MP News: इंदौर से भोपाल के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए एजेंसियों को आमंत्रित किया था, जिसमें चार एजेंसियों ने भाग लिया।

less than 1 minute read

इंदौर

image

Astha Awasthi

Oct 08, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)

(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: एमपी के इंदौर शहर में एआइसीटीएसएल ने कई शहरों के लिए लग्जरी मल्टी एक्सेल बस शुरू करने के प्रयास किए, लेकिन एजेंसी नहीं मिली तो टेंडर आगे बढ़ाना पड़ा। अब इस तरह की लग्जरी बसों में यात्रा के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि, हेलिकॉप्टर सेवा के लिए जिन एजेंसियों ने रुचि दिखाई, उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है। यात्रियों की सुविधा के लिए नई इंटर सिटी व इंटर स्टेट बसों के संचालन की योजना थी।

इंदौर से सूरत, रायपुर, मुंबई, पुणे, उदयपुर के बीच लग्जरी मल्टी एक्सेल बसें चलाने की योजना थी, जबकि इंदौर से उज्जैन, भोपाल, धार, मांडव-महेश्वर आदि स्थानों के लिए इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर निकाले थे। कुछ एजेंसियों ने अधिकारियों से संपर्क कर टेंडर शर्तों को समझा जरूर, लेकिन संचालन हाथ में नहीं लिया।

एजेंसियों को किया था आमंत्रित

इंदौर से भोपाल के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए एजेंसियों को आमंत्रित किया था, जिसमें चार एजेंसियों ने भाग लिया। अब सभी को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है, जिसमें सरकार की सब्सिडी व किराये पर भी बात होगी। एजेंसियों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद टेंडर जारी किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 04:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / सूरत, रायपुर, मुंबई, पुणे, उदयपुर की बस के लिए करना होगा इंतजार, जारी होगा टेंडर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

BJP: नगर कार्यकारिणी की घोषणा पर बड़ा अपडेट, जल्द आएगी लिस्ट

MP BJP City Executive list
इंदौर

आबकारी अधिकारी से घंटों पूछताछ, छूटा अफसर का पसीना, 72 करोड़ का है मामला

72 crore excise scam case in mp
इंदौर

‘मुझे 15 करोड़ दो, ट्रैफिक सुधार दूंगा….’, ट्रैफिक हेल्पलाइन पर आई शिकायत

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

Women world cup 2025: NZ-South Africa के बीच कड़ा मुकाबला आज

Women odi world cup 2025 match holakar stadium indore
इंदौर

बिल कलेक्टर की गई नौकरी, रिश्वतखोर कर्मचारियों पर निगम की कार्रवाई

EOW Caught Assistant Revenue Officer and In-charge Bill Collector taking bribe
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.