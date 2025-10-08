सूरत, रायपुर, मुंबई, पुणे, उदयपुर की बस के लिए करना होगा इंतजार, जारी होगा टेंडर

MP News: एमपी के इंदौर शहर में एआइसीटीएसएल ने कई शहरों के लिए लग्जरी मल्टी एक्सेल बस शुरू करने के प्रयास किए, लेकिन एजेंसी नहीं मिली तो टेंडर आगे बढ़ाना पड़ा। अब इस तरह की लग्जरी बसों में यात्रा के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि, हेलिकॉप्टर सेवा के लिए जिन एजेंसियों ने रुचि दिखाई, उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है। यात्रियों की सुविधा के लिए नई इंटर सिटी व इंटर स्टेट बसों के संचालन की योजना थी।