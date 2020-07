बदलेगा Dineout का तरीका, कॉन्टैक्ट लेस Food Order की तैयारी में Paytm से लेकर Google Pay तक

नई दिल्ली: कोरोनावायरस ( coronavirus ) के चलते बहुत सारी चीजें बदल चुकी है और आने वाले वक्त में भी बहुत सारी नई चीजों को हम अपनी जिंदगी में जगह देने वाले हैं । इसी को देखते हुए गूगल पे ( Google Pay ), फोन पे ( Phonepe ) और पेटीएम ( Paytm ) जैसे पेमेंट ऐप्स अपनी नई बिजनेस स्ट्रेटजी बना रहे हैं।

ये पेमेंट ऐप्स अब डिजिटलाइज हो रहे डाइनिंग ( Dining ) बिजनेस में सेंधमारी की तैयारी कर रहे है। दरअसल होटल इंडस्ट्री ( Hotel Industry ) बहुत जल्द फिर से डाइनिंग व्यवस्था शुरू करने वाली है। लेकिन इस बार सबकुछ पहले जैसा नहीं ल्कि बहुत कुछ बदला हुआ होगा। जिसके चलते पेमेंट ऐप्स अप ऐप के जरिए फूड ऑर्डर की सुविधा भी देने वाले हैं।

Paytm ने शुरू की 'Scan to Order' सर्विस- पेटीएम (Paytm) ने कई रेस्टोरेंट (quick-service restaurant) समेत कई फूड चेन (F&B outlets) के साथ कॉन्टैक्ट लेस फूड ऑर्डर सर्विस शुरू किया। 'Scan to Order' नाम की इस सर्विस के लिए paytm ने Costa Coffee, Mad Over Donuts (MOD), Keventers, Belgian Waffles और Barista समेत कई फूड चेन से टाई अप किया है। इसके अलावा कंपनी ने फूड ऑर्डर देने के लिए Azure Hospitality और Lite Bite Foods से भी करार किया है जो भारत में कई चेन को मैनेज करते हैं।

कंपनी अपनी इस सर्विस के जरिए 1 लाख कस्टमर्स को टारगेट कर रही है।

कोरोना के बढ़ते खतरे में बीच अनलॉक ( Unlock 2.0 ) के दूसरे फेज में इस सर्विस के जरिए सुरक्षा रहने की बातकही जा रही है। दरअसल पेटीएम ने इस इस तरह से डिजाइन किया है कि कस्टमर को रेस्टोंरेंट में मौजूद क्यूआर कोड (QR code) को पेटीएम ऐप के जरिये स्कैन करना है। फिर मैन्यू ब्राउज करना है और ऑर्डर प्लेस करना है इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अच्छे से हो सकेगा।

पेटीएम की तरह ही PhonePe ने भी fast-food चेन KFC, Domino’s और Faasos के साथ करार किया है। गूगल पे भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहा है लेकिन फिलहाल कंपनी ने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया है।