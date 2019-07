छह अगस्त से शुरू होगी विस्तारा की अंतरराष्ट्रीय उड़ान, इतना होगा किराया

नई दिल्ली। जेट एयरवेज के अस्थाई रूप से बंद होने के बाद से इंटरनेशनल फ्लाइट्स ( International Flights ) में काफी दिक्कतें आ गई थीं। लोगों को कम सीटें होने का खामियाजा टिकट की ज्यादा रकम देकर चुकाना पड़ रहा था। यहां तक की लोकल फ्लाइट्स की टिकट भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को टक्कर दे रही थी। ऐसे में टाटा समूह ( Tata group ) और सिंगापुर एयरलाइंस ( Singapore Airlines ) की संयुक्त उपक्रम वाली विमान सेवा कंपनी विस्तारा एयरलाइन ( Vistara Airlines ) अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने जा रहा है। विस्तारा अगले महीने से अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करेगी।

कंपनी ने आज बताया कि अगस्त में वह दिल्ली और मुंबई से सिंगापुर के लिए उड़ान शुरू करेगी। दिल्ली से सिंगापुर के लिए पहली उड़ान छह अगस्त को रवाना होगी, जो सात अगस्त को वहां से वापस चलेगी। मुंबई से सिंगापुर के लिए पहली उड़ान सात अगस्त को होगी जो सिंगापुर से अगले दिन रवाना होगी। दोनों दैनिक उड़ानें होंगी। इन मार्गों पर कंपनी बोइंग 737-800एनजी विमानों का परिचालन करेगी।

Vistara goes international! Introducing our first global destination, Singapore, with daily flights from Delhi starting 6th August and from Mumbai starting 7th August 2019. Bookings opening today across all channels, with fabulous introductory fares. pic.twitter.com/jdeYg3KLjE