IPL 2021 के लिए जारी हुआ एंथम-'इंडिया का अपना मंत्रा', वीडियो वायरल

नई दिल्ली। आईपीएल के 14वें सीजन (IPL Season 14) का आगाज 9 अप्रैल से होना है। पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Mumbai Indian vs Royal Challengers Banglore) के बीच खेला जाना है। आईपीएल 2021 (IPL 2021 Antham,) के लिए एंथम रिलीज हो गया है। 'इंडिया का अपना मंत्रा' नाम से जारी किया गया यह एंथम एक मिनट 30 सेकेंड का है।

