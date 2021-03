IPL 2021: शादी के ब्रेक के बाद मुंबई इंडियंस से जुड़े जसप्रीत बुमराह

नई दिल्ली। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) शादी के ब्रेक (Marriage Brake) के बाद अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम-मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के साथ जुड़ गए हैं। 27 वर्षीय गेंदबाज हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ संपन्न हुई सीमित ओवरों की सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें निर्धारित क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आईपीएल 2020 में 15 मुकाबलों में 27 विकेट लेने वाले बुमराह ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह होटल के कमरे में वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं।

Quarantining and getting those reps in 💯 pic.twitter.com/FZZeNEei5K