IPL 2021: जोस बटलर को सैम करन में दिखी महेन्द्र सिंह धोनी की झलक, CSK ने शेयर की फोटो

IPL 2021 शुरू होने में कम ही समय बचा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन की शुरुआत 9 अप्रेल को होने वाली है। महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में इंग्लैंड की टीम के बेहतरीन प्लेयर सैम करन भी हैं। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की सीरीज में भारत ने इंग्लैंड को सात रनों से हरा दिया। सैम करन ने निर्णायक मैच में इंग्लैंड की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया। टीम के हारने के बावजूद सैम को मैन मैन ऑफ द मैच मिला। उन्होंने नॉटआउट 95 रन की पारी खेली। इयोन मोर्गन की गैरमौजूदगी में जोस बटर इंग्लैंड की कमान संभाल रहे थे। सैम करन को शानदार पारी खेलते हुए देखकर जोस बटलर को उनमें महेन्द्र सिंह धोनी की झलक दिखाई दी।

सैम को धोनी से काफी कुछ सीखने को मिला

सैम 8वें नंबर पर खेलने के लिए उतरे और उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी को देखते हुए एक बार तो लग रहा था कि वे इंग्लैंड को मैच जीता सकते हैं। हालांकि भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने मैच के बाद सैम करन की तारीफ करते हुए कहा कि भले ही उन्होंने मैच गंवा दिया हो लेकिन सैम करन ने शानदार पारी खेली और इससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से महेन्द्र सिंह धोनी मैच को आखिरी पलों में रोमांचक मोड़ पर ले जाते हैं, वैसी ही झलक सैम करन में देखने को मिली। जोस बटलर ने कहा कि सैम को धोनी से काफी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सैम ने जिस तरह से पारी खेली हमें उन पर गर्व है और हमें भी उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है।

The process is important! We call it the lion spirit! #WhistlePodu #Yellove 🦁 💛 📸 - @ICC pic.twitter.com/iNEb1EDhhd