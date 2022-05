IPL 2022 के बीच में भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा, कहा-'क्रिकेट छोड़ दूंगा'

In conversation with a cricketer-scientist-legend. 💗



Now playing: 𝘛𝘩𝘦 𝘙𝘢𝘷𝘪 𝘈𝘴𝘩𝘸𝘪𝘯 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘪𝘦𝘸 📹#RoyalsFamily | #GTvRR | @ashwinravi99 pic.twitter.com/b25zJdmuht