IPL 2022: आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा पहले और आखिरी नंबर पर रहने वाली टीमें, 1 ने तो जीता

सबसे ज्यादा लास्ट में रही है दिल्ली- बता दें कि दिल्ली के नाम आईपीएल में सबसे आखिर में रहने का यह अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ा हुआ हैं। गौरतलब है कि दिल्ली आईपीएल इतिहास में कुल 4 बार पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिर में रह चुकी हैं। वहीँ दिल्ली उन 2 आईपीएल टीमों में से एक हैं जो कभी भी आईपीएल ट्राफी नहीं जीत पायी है। हालांकि पिछले चार सीजन दिल्ली के लिए शानदार रहे हैं, साल 2020 में दिल्ली ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन वह आईपीएल इतिहास में सबसे आखिर में रहने वाले टीमों में टॉप पर है।इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जो अभी तक आईपीएल के 15 सीजन तक एक बार भी अंकतालिका में आखिर में नहीं रही है। पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा बार नम्बर 1 पर रहने वाली आईपीएल टीम (Most times Finishing at 1st in IPL points table) मुंबई इंडियंस हैं। मुंबई इंडियंस 4 बार आईपीएल अंकतालिका में पहले स्थान रह चुकी हैं। वहीँ दिल्ली कैपिटल्स 3 बार और चेन्नई 2 बार पहले स्थान पर रह चुकी हैं।