2 ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण भारत की सैर कराएगी ये ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल

Indian Railway: तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन(Bharat Gaurav Tourist Train) का संचालन किया जा रहा है। जो 25 सितंबर को इंदौर से 2 ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी। बता दें कि, यह ट्रेन इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल एवं नागपुर स्टेशनों से होते हुए जाएगी। जहां से यात्री इस ट्रेन पर सवार हो सकेंगे।
इस यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी एवं मल्लिकार्जुन के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जायेगा। आईआरसीटीसी इस सर्व समावेशी टूर की पेशकश कर रहा है। जिसमें भारत गौरव ट्रेन के विशेष एलएचबी रेक में आरामदायक रेल यात्रा, ऑन-बोर्ड और ऑफ-बोर्ड भोजन, सड़क परिवहन और गुणवत्तायुक्त बसों में दर्शनीय स्थलों की यात्रा, यात्रा कार्यक्रम के अनुसार आवास की व्यवस्था, यात्रा में टूर एस्कॉर्ट्स, यात्रा बीमा, ऑन-बोर्ड सुरक्षा और हाउसकीपिंग की सेवा शामिल है।
रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए एलटीटी-दानापुर-एलटीटी रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 25 सितंबर से 30 नवंबर तक एलटीटी से दानापुर और 26 सितंबर से 1 दिसंबर तक दानापुर से एलटीटी के बीच चलेगी। एलटीटी से दानापुर जाने वाली ट्रेन संख्या 01143 सुबह 10.30 बजे चलेगी। यह इटारसी में रात 20.55 बजे, जबलपुर में अगले दिन 03.40 बजे और सतना में सुबह 06.45 बजे पहुंचेगी। दानापुर स्टेशन पर यह शाम 18.45 बजे पहुंचेगी।
वापसी में 01144 दानापुर से रात 21.30 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन प्रयागराज छिवकी में सुबह 05.45 बजे, सतना में 09.20 बजे, जबलपुर में दोपहर 12.05 बजे और इटारसी में 15.40 बजे पहुंचेगी। एलटीटी स्टेशन पर यह तीसरे दिन सुबह 04.50 बजे पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे। इनमें 3 एसी थर्ड, 10 स्लीपर, 5 जनरल और 2 एसएलआरडी कोच शामिल हैं।