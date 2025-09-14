2 ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण भारत की सैर कराएगी ये ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल

रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए एलटीटी-दानापुर-एलटीटी रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 25 सितंबर से 30 नवंबर तक एलटीटी से दानापुर और 26 सितंबर से 1 दिसंबर तक दानापुर से एलटीटी के बीच चलेगी। एलटीटी से दानापुर जाने वाली ट्रेन संख्या 01143 सुबह 10.30 बजे चलेगी। यह इटारसी में रात 20.55 बजे, जबलपुर में अगले दिन 03.40 बजे और सतना में सुबह 06.45 बजे पहुंचेगी। दानापुर स्टेशन पर यह शाम 18.45 बजे पहुंचेगी।