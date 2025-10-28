एमपी में एथेन गैस टेंकर में जोरदार ब्लास्ट, कई घायल, सड़क से गुजर रहे लोग भी चपेट में आए

Many injured in powerful ethane gas tanker blast in Itarsi
Itarsi- एमपी में एक एथेन गैस टेंकर में जोरदार ब्लास्ट हुआ। हादसे में कई लोग घायल हो गए। प्रदेश के इटारसी शहर के खेड़ा इलाके में यह ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि टेंकर में बेल्डिंग के दौरान आग लग गई जिससे ब्लास्ट हो गया। जबर्दस्त ब्लास्ट के कारण टेंकर का आगे का हिस्सा उड़ गया। सड़क से गुजर रहे लोग भी इसकी चपेट में आने से चोटिल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीओपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा और टीआई गौरव सिंह बुंदेला घायलों का हाल जानने अस्पताल भी पहुंचे।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार हादसेे में कुल छह लोग घायल हुए हैं। इनमें पांच पुरुष और एक महिला शामिल है। एक घायल निजी अस्पताल में भर्ती है जबकि पांच घायलों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एथेन गैस टेंकर नरसिंहपुर से आया था और खाली होने के बाद खेड़ा स्थित एक वर्कशॉप में इसकी मरम्मत कराई जा रही थी। आकाश इंजीनियरिंग वर्कशॉप पर खाली टेंकर की कमानी का काम चल रहा था। तभी वेल्डिंग के दौरान टेंकर में विस्फोट हो गया। इससे टेंकर का आगे का भाग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टेंकर के हिस्से कई मीटर दूर तक गिरे।
ब्लास्ट से कर्मचारी शहजाद सिंह घायल हो गए। रोड से गुजर रहे लोग भी इसकी चपेट में आ गए। अपनी मां का इलाज कराकर बाइक से लौट रहे नीरज पाल भी घायल हो गए। मां को भी गंभीर चोटें आई। नीरज के रिश्तेदार रवि पाल भी बुरी तरह घायल हुए।
