एमपी में एथेन गैस टेंकर में जोरदार ब्लास्ट, कई घायल, सड़क से गुजर रहे लोग भी चपेट में आए

Itarsi- एमपी में एक एथेन गैस टेंकर में जोरदार ब्लास्ट हुआ। हादसे में कई लोग घायल हो गए। प्रदेश के इटारसी शहर के खेड़ा इलाके में यह ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि टेंकर में बेल्डिंग के दौरान आग लग गई जिससे ब्लास्ट हो गया। जबर्दस्त ब्लास्ट के कारण टेंकर का आगे का हिस्सा उड़ गया। सड़क से गुजर रहे लोग भी इसकी चपेट में आने से चोटिल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीओपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा और टीआई गौरव सिंह बुंदेला घायलों का हाल जानने अस्पताल भी पहुंचे।