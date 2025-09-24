Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इटारसी

MP में 28 ट्रेनों का बदलेगा रूट, कई कैंसिल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

Railway Updates: उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में ट्रैक अपग्रेडेशन कार्य के चलते 25 नवंबर से 8 जनवरी तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान 28 ट्रेनों का रूट बदलेगा और कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी।

इटारसी

Akash Dewani

Sep 24, 2025

trains route change cancel railway updates Puja Special (Patrika.com)
trains route change cancel railway updates Puja Special (Patrika.com)

Trains Route Change:उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रन को हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम किया जाएगा। इस काम की वजह से 25 नवंबर से 8 जनवरी तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। (Railway Updates)

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

64618 ललितपुर-बीना मेमू, 64617 बीना-ललितपुर मेमू, 05073 बेंगलुरु सिटी-लालकुआं, 05074 लालकुआं-बेंगलुरु सिटी, 07363 हुबली-योग नगरी ऋषिकेश, 07364 योग नगरी ऋषिकेश-हुबली, 05559 रक्सौल-उधना, 05560 उधना-रक्सौल, 06597 यशवंतपुर-योग नगरी ऋषिकेश, 06598 योग नगरी ऋषिकेश-यशवंतपुर, 09043 बांद्रा टर्मिनस-बरहनी, 09044 बरहनी बांद्रा टर्मिनस, 07075 हैदराबाद-गोरखपुर, 07076 गोरखपुर-हैदराबाद रद्द रहेगी। (Trains Cancelled)

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका, 153 कर्मचारियों को किया बाहर
अशोकनगर
chanderi nagar palika financial crisis terminates daily wagers mp news

इन ट्रेनों का बदला गया मार्ग

12172 हरिद्वार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, 22456 कालका-साईनगर शिरडी, 12214 दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर, 12754 हजरत निजामुद्दीन-नांदेड़, 16318 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कन्याकुमारी, 20494 चंडीगढ़-मदुरै, 16032 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-चेन्नई सेंट्रल, 16788 श्री माता वैष्णो देवी कटरा तिरुनेलवेली, 14314 बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, 14320 12162 तिलक बरेली-इंदौर साप्ताहिक, आगरा कैंट-लोकमान्य टर्मिनस, 22706 जम्मू तवी-तिरुपति, 12752 जम्मू तवी-नांदेड़, 22408 हजरत निजामुद्दीन-अंबिकापुर, 11078 जम्मू तवी-पुणे, 09466 दरभंगा-अहमदाबाद, अहमदाबाद-दरभंगा, 09465 22129 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट, 22130 अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, 04156 उधना-सूबेदारगंज, 09189 मुंबई सेंट्रल-कटिहार सहित अन्य ट्रेनें शामिल हैं। (Trains Route Change)

पूजा स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को राहत

रेलवे द्वारा दशहरा, दिवाली और छठ पूजा त्यौहारों पर यात्रियों की सुविधा हेतु एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए स्पेशल फेयर पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। यह स्पेशल ट्रेनें भोपाल मंडल के स्टेशनों से होकर गुजरेगी। 09033 उधना बरौनी स्पेशल प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को उधना से 20.35 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन 07 अक्टूबर तक चलेगी। (Puja Special Trains)

ये भी पढ़ें

जीएसटी घटा, लेकिन दूध से पनीर तक के दाम जस के तस, यहां फंसा मामला
राजगढ़
gst cut but no relief to consumers rajgarh mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 08:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Itarsi / MP में 28 ट्रेनों का बदलेगा रूट, कई कैंसिल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.