MP में 28 ट्रेनों का बदलेगा रूट, कई कैंसिल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

Trains Route Change:उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रन को हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम किया जाएगा। इस काम की वजह से 25 नवंबर से 8 जनवरी तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। (Railway Updates)
64618 ललितपुर-बीना मेमू, 64617 बीना-ललितपुर मेमू, 05073 बेंगलुरु सिटी-लालकुआं, 05074 लालकुआं-बेंगलुरु सिटी, 07363 हुबली-योग नगरी ऋषिकेश, 07364 योग नगरी ऋषिकेश-हुबली, 05559 रक्सौल-उधना, 05560 उधना-रक्सौल, 06597 यशवंतपुर-योग नगरी ऋषिकेश, 06598 योग नगरी ऋषिकेश-यशवंतपुर, 09043 बांद्रा टर्मिनस-बरहनी, 09044 बरहनी बांद्रा टर्मिनस, 07075 हैदराबाद-गोरखपुर, 07076 गोरखपुर-हैदराबाद रद्द रहेगी। (Trains Cancelled)
12172 हरिद्वार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, 22456 कालका-साईनगर शिरडी, 12214 दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर, 12754 हजरत निजामुद्दीन-नांदेड़, 16318 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कन्याकुमारी, 20494 चंडीगढ़-मदुरै, 16032 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-चेन्नई सेंट्रल, 16788 श्री माता वैष्णो देवी कटरा तिरुनेलवेली, 14314 बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, 14320 12162 तिलक बरेली-इंदौर साप्ताहिक, आगरा कैंट-लोकमान्य टर्मिनस, 22706 जम्मू तवी-तिरुपति, 12752 जम्मू तवी-नांदेड़, 22408 हजरत निजामुद्दीन-अंबिकापुर, 11078 जम्मू तवी-पुणे, 09466 दरभंगा-अहमदाबाद, अहमदाबाद-दरभंगा, 09465 22129 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट, 22130 अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, 04156 उधना-सूबेदारगंज, 09189 मुंबई सेंट्रल-कटिहार सहित अन्य ट्रेनें शामिल हैं। (Trains Route Change)
रेलवे द्वारा दशहरा, दिवाली और छठ पूजा त्यौहारों पर यात्रियों की सुविधा हेतु एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए स्पेशल फेयर पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। यह स्पेशल ट्रेनें भोपाल मंडल के स्टेशनों से होकर गुजरेगी। 09033 उधना बरौनी स्पेशल प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को उधना से 20.35 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन 07 अक्टूबर तक चलेगी। (Puja Special Trains)