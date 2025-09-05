झुग्गियों के पट्टे होंगे निरस्त, गरीबों को दिए जाएंगे ‘पक्के घर’

MP News: शहर में 84 आवासों की मल्टी बनाने का काम शुरू किया गया है। मल्टी बनाने से पहले आवाजाही के लिए सड़क और सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल का काम भी शुरू करा दिया गया है। हालात यह हैं कि सड़क सीमा में लोगों ने पक्के आवास बना लिए थे, जिन्हें हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। न्यास कॉलोनी समरसता नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए बनाए जाने वाले मकानों का काम शहर में दो अलग-अलग ठेकेदारों को दिया गया था, दोनों ठेकेदारों ने पिछली परिषद में मंजूर हुए आवासों का निर्माण पूरा नहीं किया।