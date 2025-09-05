Patrika LogoSwitch to English

इटारसी

झुग्गियों के पट्टे होंगे निरस्त, गरीबों को दिए जाएंगे ‘पक्के घर’

MP News: प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए बनाए जाने वाले मकानों का काम शहर में दो अलग-अलग ठेकेदारों को दिया गया था, दोनों ठेकेदारों ने पिछली परिषद में मंजूर हुए आवासों का निर्माण पूरा नहीं किया।

इटारसी

Astha Awasthi

Sep 05, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: शहर में 84 आवासों की मल्टी बनाने का काम शुरू किया गया है। मल्टी बनाने से पहले आवाजाही के लिए सड़क और सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल का काम भी शुरू करा दिया गया है। हालात यह हैं कि सड़क सीमा में लोगों ने पक्के आवास बना लिए थे, जिन्हें हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। न्यास कॉलोनी समरसता नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए बनाए जाने वाले मकानों का काम शहर में दो अलग-अलग ठेकेदारों को दिया गया था, दोनों ठेकेदारों ने पिछली परिषद में मंजूर हुए आवासों का निर्माण पूरा नहीं किया।

काम में हो रही देरी एवं लापरवाही को देखते हुए नगरपालिका ने समरसता नगर के पीछे मल्टीस्टोरी का काम करने वाली कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया। बकाया काम के लिए नए ठेकेदार को काम सौंपा गया है। जिसके बाद निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

100 में से 16 आवास बने

न्यास कॉलोनी के पास स्थित झुग्गियों को खत्म कर गरीबों को पक्के आवास बनाकर देने के लिए आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस मकान बनाए जाना था, यहां झुग्गियों के पट्टे निरस्त कर उनकी जगह 100 मल्टी स्टोरी आवास बनाए जाना है। लेकिन अब तक 16 आवास ही तैयार कर आवंटन किया गया है। बाकी 84 आवासों का काम जल्दी पूरा किया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए 4 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

ठेका निरस्त किया है

समरसता नगर में 84 आवासों की मल्टी का काम शुरू कराया गया है। सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण भी कराया जा रहा है। इससे पहले जो ठेकेदार था, उसका ठेका काम नहीं करने की वजह से निरस्त किया जा चुका है।- पंकज चौरे, अध्यक्ष नपा

पहले भी किया जा चुका ठेका निरस्त

शहर में दो अलग-अलग स्थानों पर आवास निर्माण का ठेका लेने वाली दो कंपनियां वादे के मुताबिक तय समय पर काम पूरा नहीं कर सकी थी। इस चक्कर में हितग्राहियों को रुपये जमा करने के बावजूद अब तक आवास की चाबियां मिलना तो दूर उनके आवासों का काम तक पूरा नहीं हो सका है।

लापरवाही को लेकर नपाध्यक्ष पंकज चौरे के निर्देश पर एक फर्म का ठेका निरस्त कर दिया गया था, दूसरे को नोटिस दिया गया। न्यास कॉलोनी में बनने वाली मल्टी निर्माण का ठेका भी नई फर्म को दिया जा चुका है। जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 03:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Itarsi / झुग्गियों के पट्टे होंगे निरस्त, गरीबों को दिए जाएंगे ‘पक्के घर’

