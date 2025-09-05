झुग्गियों के पट्टे होंगे निरस्त, गरीबों को दिए जाएंगे ‘पक्के घर’

MP News: शहर में 84 आवासों की मल्टी बनाने का काम शुरू किया गया है। मल्टी बनाने से पहले आवाजाही के लिए सड़क और सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल का काम भी शुरू करा दिया गया है। हालात यह हैं कि सड़क सीमा में लोगों ने पक्के आवास बना लिए थे, जिन्हें हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। न्यास कॉलोनी समरसता नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए बनाए जाने वाले मकानों का काम शहर में दो अलग-अलग ठेकेदारों को दिया गया था, दोनों ठेकेदारों ने पिछली परिषद में मंजूर हुए आवासों का निर्माण पूरा नहीं किया।
काम में हो रही देरी एवं लापरवाही को देखते हुए नगरपालिका ने समरसता नगर के पीछे मल्टीस्टोरी का काम करने वाली कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया। बकाया काम के लिए नए ठेकेदार को काम सौंपा गया है। जिसके बाद निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
न्यास कॉलोनी के पास स्थित झुग्गियों को खत्म कर गरीबों को पक्के आवास बनाकर देने के लिए आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस मकान बनाए जाना था, यहां झुग्गियों के पट्टे निरस्त कर उनकी जगह 100 मल्टी स्टोरी आवास बनाए जाना है। लेकिन अब तक 16 आवास ही तैयार कर आवंटन किया गया है। बाकी 84 आवासों का काम जल्दी पूरा किया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए 4 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
समरसता नगर में 84 आवासों की मल्टी का काम शुरू कराया गया है। सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण भी कराया जा रहा है। इससे पहले जो ठेकेदार था, उसका ठेका काम नहीं करने की वजह से निरस्त किया जा चुका है।- पंकज चौरे, अध्यक्ष नपा
शहर में दो अलग-अलग स्थानों पर आवास निर्माण का ठेका लेने वाली दो कंपनियां वादे के मुताबिक तय समय पर काम पूरा नहीं कर सकी थी। इस चक्कर में हितग्राहियों को रुपये जमा करने के बावजूद अब तक आवास की चाबियां मिलना तो दूर उनके आवासों का काम तक पूरा नहीं हो सका है।
लापरवाही को लेकर नपाध्यक्ष पंकज चौरे के निर्देश पर एक फर्म का ठेका निरस्त कर दिया गया था, दूसरे को नोटिस दिया गया। न्यास कॉलोनी में बनने वाली मल्टी निर्माण का ठेका भी नई फर्म को दिया जा चुका है। जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया