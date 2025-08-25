एमपी में एमबीबीएस कोर्स के लिए बड़ी सुविधा, बढ़ गईं 200 सीटें

MBBS- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को एमपी को बड़ी सौगात दी। जबलपुर में नेताजी सुभाषचंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केन्द्र में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में उन्होंने श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इसके साथ ही केन्द्रीय मंत्री नड्डा ने इन दोनों मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के लिए अनुमति भी प्रदान कर दी। इस प्रकार प्रदेश में एमबीबीएस कोर्स के लिए दो कॉलेजों के साथ ही 200 सीटें भी बढ़ गईं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित थे।