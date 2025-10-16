बड़ा फायदा: पुरानी गाड़ी ‘स्क्रैप’ कराने पर टैक्स में मिलेगी 50% छूट

वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने आम बजट में 15 साल पुराने सरकारी और निजी तथा 20 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को सडक़ों से हटाने की घोषणा की थी। योजना को स्क्रैप पॉलिसी नाम दिया गया था। पॉलिसी लागू होने पर जबलपुर समेत प्रदेश में पहले चरण में कई स्क्रैप सेंटर खोले गए। वर्ष 2002 से 2008 के बीच जिला परिवहन कार्यालय में 21800 मोटर कार और एक लाख 54 हजार 204 मोटर साइकिल का पंजीयन हुआ। स्क्रैप पॉलिसी का सबसे ज्यादा असर बाइक और कारों पर पड़ेगा।