39.72 करोड़ से बनेगी ‘4-लेन’ सड़क, नर्मदा तट के पास नहीं लगेगा जाम

MP News: पुलिया और सड़क के चौड़ीकरण से नर्मदा तट पहुंच मार्ग तो सुगम होगा ही, क्षेत्र में विकास को भी गति मिलेगी।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Oct 31, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के जबलपुर शहर में लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। नर्मदा तट तिलवारा घाट रोड पर शाहनाला के बॉटलनेक को खत्म करने के लिए पुलिया का चौड़ीकरण किया जा रहा है। पुराना नागपुर हाइवे मेडिकल से शाहनाला तक तो फोर लेन है, लेकिन उससे आगे यह मार्ग टू लेन है।

इसके कारण नर्मदा जन्मोत्सव, मकर संक्रांति से लेकर अन्य पर्वों के अवसर पर इस मार्ग में लंबा जाम लग जाता है। पुलिया और सड़क के चौड़ीकरण से नर्मदा तट पहुंच मार्ग तो सुगम होगा ही, क्षेत्र में विकास को भी गति मिलेगी। वहीं यहां पर आई पार्क होने के साथ ही प्राइम लोकेशन बन गया है। यहां आसपास तेजी से रिहायशी कालोनियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

शहर की प्राइम लोकेशन

नर्मदा तट के समीप होने के साथ ही आईटी पार्क के करीब होने के कारण ये क्षेत्र शहर की प्राइम लोकेशन बन गया है। क्षेत्र में तेजी से रिहायशी कालोनियों की संख्या बढ़ रही है। ग्रुप हाउसिंग के लिए कई मल्टी स्टोरी टॉवर का निर्माण हो रहा है। क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं।

मेडिकल-तिलवारा मार्ग पर शाहनाला में बॉटलनेक खत्म करने पुलिया का चौड़ीकरण किया जा रहा है। तिलवारा छोर पर सड़क चौड़ीकरण के लिए बेस तैयार किया जा रहा है। तिलवारा से शाहनाला के बीच सड़क का चौड़ीकरण कर उसे फोरलेन बनाया जा रहा है।- शिवेन्द्र सिंह, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग

39.72 करोड़ से फोरलेन सड़क का निर्माण

तिलवारा से मेडिकल कॉलेज तक पिसनहारी मढ़िया से तिलवारा बाइपास तक 39.72 करोड़ की लागत से 5.07 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग इसका निर्माण कर रही है। इसमें से तिलवारा से शाहनाला के बीच सड़क का चौड़ीकरण कर उसे फोरलेन बनाया जा रहा है।

वहीं शाहनाला से मेडिकल के बीच सड़क पहले से फोरलेन है। शहर की आधी आबादी इसी मार्ग से होकर तिलवाराघाट पहुंचती है। वहीं बायपास भी वैकल्पिक मार्ग है, इस मार्ग से होकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग, पर्यटक भी तिलवारा पहुंचते हैं।

