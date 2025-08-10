रक्षाबंधन पर मम्मी के साथ नानी के घर आए थे बच्चे, तालाब में डूबे, दोनों की मौत

Accident : रक्षाबंधन पर दो सगी बहनें अपने मायके मझगवां के सरोली पहुंची। रविवार को कजलियां मनाने के बाद वे ससुराल लौटतीं, लेकिन इसके पूर्व उन पर वज्रपात हो गया। दोनों सगी बहनों के बेटे खेलते-खेलते रविवार दोपहर लगभग तीन बजे गांव के तालाब के पास पहुंचे। दोनों उसमें डूब गए। दोनों को ग्रामीणों ने तालाब से निकाला। अस्पताल ले गए, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों शवों का सोमवार को पीएम कराया जाएगा।
ग्राम सरोली निवासी कालू कोल की बेटी मझगवां निवासी संध्या बेटे देव कोल (06) व दूसरी बेटी ग्राम तिलमन निवासी रानू बेटे आशिक कोल (08) के साथ रक्षाबंधन पर मायके आई थीं। दोनों ने शनिवार को भाईयो को राखी बांधी। देव और आशिक की कलाईयों को भी उनकी छोटी-छोटी बहनों से राखी से सजाया। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। रविवार को कजिलयों के बाद संध्या और रानू ससुराल लौटती।
देव और आशिक खेलते-खेलते गांव के ही तालाब के पास पहुंच गए। वे पानी के पास पहुंचे। इस दौरान न जाने क्या हुआ कि दोनों पानी में डूब गए। दोनों को जब ग्रामीणो ने डूबते देखा, तो वे तालाब के पास पहुंचे। लेकिन तब तक दोनों पानी में गुम हो चुके थे। काफी मशक्कत के बाद दोनों को तालाब से निकाला गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
बेटों की मौत की जानकारी लगते ही देव के पिता विजय और आशिक के पिता मदन भी वहां पहुंच गए। पूरे गांव में खुशियों का माहौल गम में तब्दील हो गया। हर जगह केवल रानू और संध्या की चित्कार सुनाई दे रही थी।
परिजनों का आरोप है कि वे बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे, तो वहां डॉ. नहीं था। नर्स ने बच्चों को चैक किया और मृत घोषित कर दिया। वहीं एम्बुलेंस ने भी बच्चों के शवों को घर तक नहीं छोड़ा, बल्की गांव के बाहर ही छोड़कर चली गई।