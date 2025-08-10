रक्षाबंधन पर मम्मी के साथ नानी के घर आए थे बच्चे, तालाब में डूबे, दोनों की मौत

Accident : रक्षाबंधन पर दो सगी बहनें अपने मायके मझगवां के सरोली पहुंची। रविवार को कजलियां मनाने के बाद वे ससुराल लौटतीं, लेकिन इसके पूर्व उन पर वज्रपात हो गया। दोनों सगी बहनों के बेटे खेलते-खेलते रविवार दोपहर लगभग तीन बजे गांव के तालाब के पास पहुंचे। दोनों उसमें डूब गए। दोनों को ग्रामीणों ने तालाब से निकाला। अस्पताल ले गए, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों शवों का सोमवार को पीएम कराया जाएगा।