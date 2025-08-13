Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

27 मिनट में 15 करोड़ की बैंक डकैती, 36 घंटे बाद भी खुलासा नहीं…CCTV उगलेंगे राज

MP News: घटना तीन साल पहले नवम्बर 2022 में कटनी में गोल्ड लोन कम्पनी में हुई लूट से पूरी तरह से मिलती है.....

जबलपुर

Astha Awasthi

Aug 13, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के जबलपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर सिहोरा के खितौला स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से 15 करोड़ की डकैती की सनसनीखेज वारदात में पुलिस 36 घंटे बाद भी खाली हाथ है। आरोपियों की आखिरी लोकेशन उसे मझौली थाना क्षेत्र में मिली थी। उसके बाद से कुछ हाथ नहीं लगा है। घटना तीन साल पहले नवम्बर 2022 में कटनी में गोल्ड लोन कम्पनी में हुई लूट से पूरी तरह से मिलती है। कटनी में इसी अंदाज में बिहार के सुबोध सिंह की गैंग के बदमाशों ने 16 किलो सोना और तीन लाख रुपए लूट लिया था।

राजगढ़ की गैंग पुलिस के संदेह घेरे में

इस गिरोह के साथ पुलिस के संदेह के घेरे में राजगढ़ की गैंग भी है। इन दोनों ही वारदातों में पूरी तरह से समानता है। बिहार की सुबोध सिंह गैंग बैंक डकैती की मास्टर है। देश के अलग-अलग राज्यों में कैश और गोल्ड की 70 प्रतिशत लूट इसी गिरोह ने की थी। कटनी के मणप्पुरम गोल्ड लोन कम्पनी में तीन साल गन प्वाइंट परसोना व नकदी भरकर लुटेरे फरार हो गए थे। ठीक ऐसा ही खितौला के इसाफ स्माल फाइनेंस बैंक में भी हुआ।

ये भी पढ़ें

200 से ज्यादा भवनों पर ‘ड्रोन’ की तैनाती, अफसर रख रहे पैनी नजर
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

पुलिस इन्वेस्टीगेशन जारी

-कटनी में भी तीन साल पूर्व एक फाइनेंस कंपनी से सोना लूट गया था उसे मामले के आरोपियों की कुंडली खंगाल रही एक टीम

-कुल 50 टीम में बनी है

-पांच टीमों ने नेशनल हाईवे समय शहर में अलग-अलग जगह पर की बाइक चालकों की जांच

-टीमें दमोह सागर कटनी और आसपास के जिलों में भी की गई रवाना

-शहर में लगभग 40 से 50 लूट के आरोपियों से की गई पूछताछ

-पांच टीमें में सीसीटीवी कैमरा को खंगाल रही है

-टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच और वहां नियमित रूप से लगाया गया चेकप्वाइंट

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक दर्जन थानों की पुलिस सर्चिंग कर रही है।- सूर्यकांत शर्मा, एएसपी ग्रामीण

मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी बनेंगे मददगार

इस मामले में मोबाइल की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज काफी अहम हैं। यही पुलिस की जांच को आगे बढ़ाने के लिए मददगार बन रहे हैं। ऐसा दावा भी है कि पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं। लेकिन वह सफलता से अभी दूर है। मंगलवार को आइजी प्रमोद कुमार वर्मा, डीआइजी अतुल सिंह, एसपी संपत उपाध्याय खितौला पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से अवलोकन कर वारदात के तौर तरीकों का गहन विश्लेषण किया।

डीआइजी ने बैंक के अधिकारियों से चर्चा की। उधर, जांच टीमों ने बताया कि आरोपियों को आखिरी बार मझौली रोड पर देखे जाने की सूचना पर वे वहां गए। पुलिस अधिकारियों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

सोना गिरवी करने वाले ग्राहक परेशान

डैकैती के दूसरे दिन बैंक में सामान्य दिनों की अपेक्षा कम लोग पहुंचे। कर्मचारी अब भी दहशत में नजर आए। पुलिस अधिकारियों के पहुंचने के बाद भी वे सहमे हुए बातें कर रहे थे। कई ग्राहक अपने अकाउंट की जानकारी लेने पहुंचे। जो डकैती के बाद अपने जेवरों को लेकर चिंतित हैं। हालांकि बैंक के लॉकर में रखे ग्राहकों के 14.5 करोड़ रुपए के गहनों का बीमा होने की भी जानकारी सामने आई है।

बैंकों में बढ़ाई सुरक्षा

पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बैंक में करोड़ों रुपए के सोने के गहने होने के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं थे। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर ग्रामीण अंचल के निजी और सरकारी बैंकों की सुरक्षा बढ़ाई गई। शहरी क्षेत्र में भी निगरानी बढ़ाई गई है।

राजगढ़ व ओडिशा गैंग भी रडार पर

खितौला स्माल फाइनेंस बैंक की डकैती को सुलझाने के लिए पुलिस कटनी की वारदात और पकड़े गए आरोपियों के बयान को जबलपुर पुलिस गंभीरता से देख रही है। इस गिरोह के साथ ही राजगढ़ व ओडिशा गैंग के मूवमेंट का भी पता लगा रही है। ओडिशा गैंग ने नैनपुर में ठिकाना बनाकर भेड़ाघाट ज्वेलरी शॉप में लूट की थी।

ये भी पढ़ें

MBBS करने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत, जल्द बढ़ेंगी 200 सीटें
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 02:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / 27 मिनट में 15 करोड़ की बैंक डकैती, 36 घंटे बाद भी खुलासा नहीं…CCTV उगलेंगे राज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.