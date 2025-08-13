27 मिनट में 15 करोड़ की बैंक डकैती, 36 घंटे बाद भी खुलासा नहीं…CCTV उगलेंगे राज

MP News: एमपी के जबलपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर सिहोरा के खितौला स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से 15 करोड़ की डकैती की सनसनीखेज वारदात में पुलिस 36 घंटे बाद भी खाली हाथ है। आरोपियों की आखिरी लोकेशन उसे मझौली थाना क्षेत्र में मिली थी। उसके बाद से कुछ हाथ नहीं लगा है। घटना तीन साल पहले नवम्बर 2022 में कटनी में गोल्ड लोन कम्पनी में हुई लूट से पूरी तरह से मिलती है। कटनी में इसी अंदाज में बिहार के सुबोध सिंह की गैंग के बदमाशों ने 16 किलो सोना और तीन लाख रुपए लूट लिया था।
इस गिरोह के साथ पुलिस के संदेह के घेरे में राजगढ़ की गैंग भी है। इन दोनों ही वारदातों में पूरी तरह से समानता है। बिहार की सुबोध सिंह गैंग बैंक डकैती की मास्टर है। देश के अलग-अलग राज्यों में कैश और गोल्ड की 70 प्रतिशत लूट इसी गिरोह ने की थी। कटनी के मणप्पुरम गोल्ड लोन कम्पनी में तीन साल गन प्वाइंट परसोना व नकदी भरकर लुटेरे फरार हो गए थे। ठीक ऐसा ही खितौला के इसाफ स्माल फाइनेंस बैंक में भी हुआ।
-कटनी में भी तीन साल पूर्व एक फाइनेंस कंपनी से सोना लूट गया था उसे मामले के आरोपियों की कुंडली खंगाल रही एक टीम
-कुल 50 टीम में बनी है
-पांच टीमों ने नेशनल हाईवे समय शहर में अलग-अलग जगह पर की बाइक चालकों की जांच
-टीमें दमोह सागर कटनी और आसपास के जिलों में भी की गई रवाना
-शहर में लगभग 40 से 50 लूट के आरोपियों से की गई पूछताछ
-पांच टीमें में सीसीटीवी कैमरा को खंगाल रही है
-टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच और वहां नियमित रूप से लगाया गया चेकप्वाइंट
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक दर्जन थानों की पुलिस सर्चिंग कर रही है।- सूर्यकांत शर्मा, एएसपी ग्रामीण
इस मामले में मोबाइल की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज काफी अहम हैं। यही पुलिस की जांच को आगे बढ़ाने के लिए मददगार बन रहे हैं। ऐसा दावा भी है कि पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं। लेकिन वह सफलता से अभी दूर है। मंगलवार को आइजी प्रमोद कुमार वर्मा, डीआइजी अतुल सिंह, एसपी संपत उपाध्याय खितौला पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से अवलोकन कर वारदात के तौर तरीकों का गहन विश्लेषण किया।
डीआइजी ने बैंक के अधिकारियों से चर्चा की। उधर, जांच टीमों ने बताया कि आरोपियों को आखिरी बार मझौली रोड पर देखे जाने की सूचना पर वे वहां गए। पुलिस अधिकारियों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
डैकैती के दूसरे दिन बैंक में सामान्य दिनों की अपेक्षा कम लोग पहुंचे। कर्मचारी अब भी दहशत में नजर आए। पुलिस अधिकारियों के पहुंचने के बाद भी वे सहमे हुए बातें कर रहे थे। कई ग्राहक अपने अकाउंट की जानकारी लेने पहुंचे। जो डकैती के बाद अपने जेवरों को लेकर चिंतित हैं। हालांकि बैंक के लॉकर में रखे ग्राहकों के 14.5 करोड़ रुपए के गहनों का बीमा होने की भी जानकारी सामने आई है।
पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बैंक में करोड़ों रुपए के सोने के गहने होने के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं थे। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर ग्रामीण अंचल के निजी और सरकारी बैंकों की सुरक्षा बढ़ाई गई। शहरी क्षेत्र में भी निगरानी बढ़ाई गई है।
खितौला स्माल फाइनेंस बैंक की डकैती को सुलझाने के लिए पुलिस कटनी की वारदात और पकड़े गए आरोपियों के बयान को जबलपुर पुलिस गंभीरता से देख रही है। इस गिरोह के साथ ही राजगढ़ व ओडिशा गैंग के मूवमेंट का भी पता लगा रही है। ओडिशा गैंग ने नैनपुर में ठिकाना बनाकर भेड़ाघाट ज्वेलरी शॉप में लूट की थी।