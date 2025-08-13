27 मिनट में 15 करोड़ की बैंक डकैती, 36 घंटे बाद भी खुलासा नहीं…CCTV उगलेंगे राज

MP News: एमपी के जबलपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर सिहोरा के खितौला स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से 15 करोड़ की डकैती की सनसनीखेज वारदात में पुलिस 36 घंटे बाद भी खाली हाथ है। आरोपियों की आखिरी लोकेशन उसे मझौली थाना क्षेत्र में मिली थी। उसके बाद से कुछ हाथ नहीं लगा है। घटना तीन साल पहले नवम्बर 2022 में कटनी में गोल्ड लोन कम्पनी में हुई लूट से पूरी तरह से मिलती है। कटनी में इसी अंदाज में बिहार के सुबोध सिंह की गैंग के बदमाशों ने 16 किलो सोना और तीन लाख रुपए लूट लिया था।