big news: जबलपुर में क्रिकेट की बॉल ढूंढते वक्त सेप्टिक टैंक में गिरने से दो सगे भाईयों की मौत

गोहलपुर थाना प्रभारी रीतेश पांडे ने बताया कि त्रिमूर्ति नगर निवासी राजेश विश्वकर्मा के बेटे विनायक उर्फ तन्नू (12) व कान्हा (10) रविवार शाम क्रिकेट खेलने घर के पास गए थे। तभी बॉल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दीवार के अंदर जा गिरी। दोनों विनायक और कान्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दीवार फांदकर अंदर घुसे। वहां बड़ी-बड़ी झाडियां थीं। जिस कारण दोनों भाईयों को टैंक नजर नहीं आया। वे गेंद तलाशते-तलाशते टैंक के पास जा पहुंचे और अचानक उसके भीतर जा गिरे। काफी देर तक जब दोनो नहीं लौटे, तो साथ खेल रहे साथी वहां पहुंचे, तो टैंक के पास एक चप्पल मिली। इसके बाद उन्होंने इसकी खबर परिजनों और क्षेत्रीय लोगों को दी। तत्काल वहां बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई।