big news: जबलपुर में क्रिकेट की बॉल ढूंढते वक्त सेप्टिक टैंक में गिरने से दो सगे भाईयों की मौत

Two brothers died after falling into a septic tank
big news: मध्यप्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है यहां दो सगे भाईयों की सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई क्रिकेट की गेंद ढूंढने के लिए झाड़ियों में गए थे और झाड़ियों में ही सेप्टिंक टैंक था। टैंक झाड़ियों से ढंका हुआ था और इसी कारण बच्चे उसे देख नहीं पाए और सैप्टिक टैंक में गिर गए। बच्चों के सैप्टिक टैंक में गिरने का पता चलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी गई।
जानकारी के मुताबिक घटना जबलपुर के गोहलपुर थाने के मनमोहन नगर की है। यहां क्रिकेट खेलते वक्त झाड़ियों में गेंद जाने पर दोनों भाई 12 साल का विनायक और 10 साल का कान्हा उसे ढूंढने के लिए गए थे। इसी दौरान झाड़ियों से ढंके सेप्टिक टैंक में दोनों गिर गए जिसके कारण उनकी मौत हो गई। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से सेप्टिक टैंक से दोनों बच्चों के शव बरामद किए। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया वहीं बच्चों के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।
गोहलपुर थाना प्रभारी रीतेश पांडे ने बताया कि त्रिमूर्ति नगर निवासी राजेश विश्वकर्मा के बेटे विनायक उर्फ तन्नू (12) व कान्हा (10) रविवार शाम क्रिकेट खेलने घर के पास गए थे। तभी बॉल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दीवार के अंदर जा गिरी। दोनों विनायक और कान्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दीवार फांदकर अंदर घुसे। वहां बड़ी-बड़ी झाडियां थीं। जिस कारण दोनों भाईयों को टैंक नजर नहीं आया। वे गेंद तलाशते-तलाशते टैंक के पास जा पहुंचे और अचानक उसके भीतर जा गिरे। काफी देर तक जब दोनो नहीं लौटे, तो साथ खेल रहे साथी वहां पहुंचे, तो टैंक के पास एक चप्पल मिली। इसके बाद उन्होंने इसकी खबर परिजनों और क्षेत्रीय लोगों को दी। तत्काल वहां बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग