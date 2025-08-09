एमपी में आत्महत्या केस में घिरे बीजेपी के बड़े नेता, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

MP BJP- मध्यप्रदेश में बीजेपी के एक बड़े नेता एक आदिवासी की आत्महत्या केस में घिरते दिख रहे हैं। इस केस में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते सरकार से जवाब तलब किया है। आदिवासी की पत्नी ने प्रदेश के पूर्व मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक भूपेंद्र सिंह पर गंभीर इल्जाम लगाया है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि उनके पति को पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के दबाव के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। रेवा आदिवासी ने मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर ये आरोप लगाए। उनका कहना है कि मृतक पति नीलेश को विधायक के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए मजबूर किया गया था।