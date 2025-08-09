एमपी में आत्महत्या केस में घिरे बीजेपी के बड़े नेता, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

MP BJP- मध्यप्रदेश में बीजेपी के एक बड़े नेता एक आदिवासी की आत्महत्या केस में घिरते दिख रहे हैं। इस केस में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते सरकार से जवाब तलब किया है। आदिवासी की पत्नी ने प्रदेश के पूर्व मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक भूपेंद्र सिंह पर गंभीर इल्जाम लगाया है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि उनके पति को पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के दबाव के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। रेवा आदिवासी ने मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर ये आरोप लगाए। उनका कहना है कि मृतक पति नीलेश को विधायक के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए मजबूर किया गया था।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार से पूछा है कि मंत्री के दबाव में सागर के आदिवासी द्वारा की गई आत्महत्या से जुड़े मामले में शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने शासकीय अधिवक्ता को जवाब पेश करने के निर्देश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
स्वर्गीय नीलेश उर्फ नत्थू आदिवासी की विधवा सागर निवासी रेवा आदिवासी ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के दबाव में नीलेश ने 25 जुलाई 2025 को आत्महत्या की थी।
रेवा ने आरोप लगाया कि जुलाई माह की शुरुआत में, मृतक नीलेश को विधायक भूपेंद्र सिंह के कार्यकर्ताओं ने धोखे से विधायक के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत झूठी व मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज कराने के लिए मजबूर किया। दुरुपयोग का एहसास होने पर मृतक नीलेश ने शिकायत और हलफनामा प्रस्तुत कर बयान दर्ज कराए थे। इसके बाद उनपर दबाव डाला गया। परेशान होकर नीलेश ने आत्महत्या कर ली।