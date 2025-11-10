मध्यप्रदेश में बनेगा एक और जिला ! घोषित करने की मांग तेज

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News:मध्यप्रदेश में सिहोरा को जिला बनाने की मांग तेज हो गई है। लक्ष्य जिला सिहोरा समिति द्वारा मझौली बायपास रोड स्थित एक पैलेस में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक के मुख्य वक्ता आरएसएस प्रचारक प्रमोद साहू ने कहा कि पिछले 25 वर्ष से सिहोरा जिला बनाने की मांग लगातार उठ रही है, परंतु भाजपा सरकार ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया।
उन्होंने घोषणा की कि ‘‘मैं, प्रमोद साहू, शौर्य दिवस 6 दिसंबर से अन्न का त्याग कर सद्बुद्धि यज्ञ आरंभ करूंगा, और यदि तीन दिन में सकारात्मक परिणाम नहीं मिला तो 9 दिसंबर से जल का भी त्याग कर आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा।’’ उन्होंने सरकार से शीघ्र सिहोरा को जिला घोषित करने की मांग की।
सभा में सभी दलों के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठन शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के जमुना प्रजापति ने सभी धार्मिक स्थलों से आंदोलन की आवाज बुलंद करने की बात कही। कांग्रेसी नेता अमोल चौरसिया ने भाजपा नेताओं पर झूठे वादों का आरोप लगाया। जबकि भाजपा नेता अनुपम सराफ ने पार्टी और सरकार के बीच सामंजस्य की जरूरत बताई।
मुख्य वक्ताओं में प्रमोद सेठी, राजेश चौबे, लाल बहादुर पाठक, नरेंद्र त्रिपाठी, रवदीप सिंह (अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ), राकेश पाठक (अध्यक्ष, ब्राह्मण सभा), नितिन साहू, नितिन सेन और मानस तिवारी शामिल थे। वक्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अब यह आंदोलन ‘‘करो या मरो’’ के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। सभा के अंत में सभी ने जन्मभूमि की कसम खाते हुए सिहोरा को जिला बनाने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। आभार प्रदर्शन विकास दुबे ने किया।
