51 हजार दीपों से जगमगाया जबलपुर का गौरीघाट, लेजर शो और आतिशबाजी भी

संतों के पावन सान्निध्य में बड़ी संख्या में लोगों ने एक-एक दीप जलाकर संस्कारधानी के साथ प्रदेश व देश की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके पूर्व संतजनों ने शंख नाद से दीपोत्सव का शुभारंभ किया। पुण्यसलिला मां रेवा की महाआरती की गई। इसके बाद सनातनी थीम पर लेजर शो का आयोजन हुआ।