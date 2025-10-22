दीपावली पर ‘बिजली कंपनी’ को करोड़ों का नुकसान, बन गया नया रिकॉर्ड

MP News: दिवाली में इस बार मध्यप्रदेश ने नए तरीके का रेकॉर्ड दर्ज हुआ। आमतौर पर अधिकतम बिजली की डिमांड होती है, इससे उलट प्रदेश में एक हजार मेगावॉट की कमी दर्ज की गई। यह पहली बार नहीं बल्कि प्रदेश में लगातार दूसरे साल बिजली की मांग में कमी दर्ज हुई है। 2023 में सर्वाधिक 16 हजार मेगावॉट बिजली की मांग और आपूर्ति का रेकॉर्ड दर्ज हुआ था।