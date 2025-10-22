दीपावली पर ‘बिजली कंपनी’ को करोड़ों का नुकसान, बन गया नया रिकॉर्ड

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: दिवाली में इस बार मध्यप्रदेश ने नए तरीके का रेकॉर्ड दर्ज हुआ। आमतौर पर अधिकतम बिजली की डिमांड होती है, इससे उलट प्रदेश में एक हजार मेगावॉट की कमी दर्ज की गई। यह पहली बार नहीं बल्कि प्रदेश में लगातार दूसरे साल बिजली की मांग में कमी दर्ज हुई है। 2023 में सर्वाधिक 16 हजार मेगावॉट बिजली की मांग और आपूर्ति का रेकॉर्ड दर्ज हुआ था।
2024 में यह 13206 मेगावॉट हुआ। इस वर्ष फिर मांग में गिरावट हुई। सोमवार की रात प्रदेशभर में बिजली की खपत 12254 मेगावॉट दर्ज की गई। इससे उलट जबलपुर में बिजली की मांग में वृद्धि दर्ज की गई। दीपावली के दिन शहर में 4 मेगावॉट अधिक बिजली की खपत हुई। सर्वाधिक 196 मेगावॉट बिजली उपभोक्ताओं ने उपयोग की है।
बिजली क्षेत्र के जानकारों के अनुसार दीपावली की रात मौसम में करवट और सीमित लाइटिंग से बिजली की खपत में गिरावट दर्ज की गई। यह आंकड़ा करीब 12 हजार 254 मेगावॉट पर ही थम गया। मांग गिरने से बिजली कंपनी भी हतप्रभ है।
बिजली कंपनी ने प्रदेश में अनुमानित मांग 16 हजार मेगावॉट के आधार पर आपूर्ति की तैयारी की थी। दीपावली की रात निर्बाध आपूर्ति के लिए कंपनियों से अनुबंध किए गए थे। अपेक्षित मांग न मिलने से कंपनी को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है।
प्रदेश में खपत -12,254 मेगावॉट
ईस्ट जोन -३156 मेगावॉट
सेंट्रल जोन -41३8 मेगावॉट
वेस्ट जोन -4960 मेगावॉट
पिछले वर्ष से कमी- 1000 मेगावॉट
आपूर्ति का लक्ष्य -16000 मेगावॉट
सेंट्रल सेक्टर से -5 हजार मेगावॉट
