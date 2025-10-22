Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

दीपावली पर ‘बिजली कंपनी’ को करोड़ों का नुकसान, बन गया नया रिकॉर्ड

MP News: प्रदेशभर में बिजली की खपत 12254 मेगावॉट दर्ज की गई। इससे उलट जबलपुर में बिजली की मांग में वृद्धि दर्ज की गई।

less than 1 minute read

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Oct 22, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: दिवाली में इस बार मध्यप्रदेश ने नए तरीके का रेकॉर्ड दर्ज हुआ। आमतौर पर अधिकतम बिजली की डिमांड होती है, इससे उलट प्रदेश में एक हजार मेगावॉट की कमी दर्ज की गई। यह पहली बार नहीं बल्कि प्रदेश में लगातार दूसरे साल बिजली की मांग में कमी दर्ज हुई है। 2023 में सर्वाधिक 16 हजार मेगावॉट बिजली की मांग और आपूर्ति का रेकॉर्ड दर्ज हुआ था।

2024 में यह 13206 मेगावॉट हुआ। इस वर्ष फिर मांग में गिरावट हुई। सोमवार की रात प्रदेशभर में बिजली की खपत 12254 मेगावॉट दर्ज की गई। इससे उलट जबलपुर में बिजली की मांग में वृद्धि दर्ज की गई। दीपावली के दिन शहर में 4 मेगावॉट अधिक बिजली की खपत हुई। सर्वाधिक 196 मेगावॉट बिजली उपभोक्ताओं ने उपयोग की है।

मौसम में बदलाव व सीमित लाइटिंग

बिजली क्षेत्र के जानकारों के अनुसार दीपावली की रात मौसम में करवट और सीमित लाइटिंग से बिजली की खपत में गिरावट दर्ज की गई। यह आंकड़ा करीब 12 हजार 254 मेगावॉट पर ही थम गया। मांग गिरने से बिजली कंपनी भी हतप्रभ है।

बिजली कंपनी को करोड़ों का नुकसान

बिजली कंपनी ने प्रदेश में अनुमानित मांग 16 हजार मेगावॉट के आधार पर आपूर्ति की तैयारी की थी। दीपावली की रात निर्बाध आपूर्ति के लिए कंपनियों से अनुबंध किए गए थे। अपेक्षित मांग न मिलने से कंपनी को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है।

बिजली की खपत

प्रदेश में खपत -12,254 मेगावॉट
ईस्ट जोन -३156 मेगावॉट
सेंट्रल जोन -41३8 मेगावॉट
वेस्ट जोन -4960 मेगावॉट
पिछले वर्ष से कमी- 1000 मेगावॉट
आपूर्ति का लक्ष्य -16000 मेगावॉट
सेंट्रल सेक्टर से -5 हजार मेगावॉट

ये भी पढ़ें

निर्देश जारी….ये गलती की तो ‘वाहन मालिकों’ के खिलाफ होगा एक्शन ! दर्ज होगा केस
इंदौर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 10:21 am

Published on:

22 Oct 2025 10:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / दीपावली पर ‘बिजली कंपनी’ को करोड़ों का नुकसान, बन गया नया रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिवाली पर खरीदी 500 करोड़ की ज्वेलरी, 1300 करोड़ का हुआ कारोबार

jewellery rate
जबलपुर

मौसम में बदलाव… मप्र में बादल छंटने के बाद बढ़ेगी ठंड

Weather Change
समाचार

आखिर कब बनेगा सिहोरा जिला? लोगों ने जलाए खून के दीये, उग्र आंदोलन की चेतावनी

जबलपुर

सिस्टम ने नहीं सुनी तो नाराज ग्रामीण खुद ही बनाने लगे सड़क, श्रमदान करने उतरे 11 गांवों के लोग

jabalpur news
जबलपुर

इस शहर में लगे विवादित पोस्टर, लिखा है- ‘दूध शाकाहार नहीं है’, वजह ने मचा दिया बवाल

Controversial Posters
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.