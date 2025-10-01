Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

मेडिकल की पूर्व अधीक्षक ने फार्मा कंपनी को कराया 1.25 करोड़ का फायदा, केस दर्ज

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दवाओं की सप्लाई करने वाली कंपनी को 1.25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने के मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है।

2 min read

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Oct 01, 2025

EOW की बड़ी कार्रवाई, 10 महीने से फरार ठगी (photo-unsplash)

EOW की बड़ी कार्रवाई, 10 महीने से फरार ठगी (photo-unsplash)

EOW Action : मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दवाओं की सप्लाई करने वाली कंपनी को 1.25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने के मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। मेडिकल की तत्कालीन संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक सविता वर्मा सहित फार्मासिस्ट आरपी दुबे, मेडिनोवा फार्मासिटिकल एंड सर्जिकल डिस्ट्रीब्यूटर नेपियर टाउन के संचालक पर मंगलवार को एफआइआर दर्ज की गई।

मप्र के इस शहर में करोड़ों के हीरे, सोना चांदी के असली गहने पहनती हैं दुर्गा माता की प्रतिमाएं

EOW Action : दवाएं एवं सर्जिकल सामग्री खरीदी

ईओडब्ल्यू के अनुसार मेडिकल में वर्ष 2012-13 में मेडिनोवा फार्मासिटिकल कंपनी से प्रावधानों को अनदेखा करते हुए 7.63 करोड़ रुपए की दवाएं एवं सर्जिकल सामग्री खरीदी गई। इसमें मेडिनोवा को 1.25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया। ईओडब्ल्यू ने जांच के दौरान पाया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए मेडिकल में दवाएं एवं सर्जिकल आइटम खरीदी के लिए टेंडर जारी किया गया था। टेंडर डालने वाले पांच निविदाकारों ने नियम व शर्तों पर आपत्ति जताई दी थी। इस पर अगले टेंडर जारी होने तक 6ठें निविदाकार मेसर्स मेडिनोवा से अनुबंध किए जाने का अभिमत दिया गया। 18 अक्टूबर 2011 को मेडिनोवा से अनुबंध कर आपत्तिकर्ता फर्मों की सिक्योरिटी मनी राजसात कर ली गई।

EOW Action : महंगे दामों पर खरीदते रहे सर्जिकल आइटम

फार्मासिस्ट आरपी दुबे ने 11 जनवरी 2012 को क्रय शाखा का प्रभार लिया था। लेकिन, वित्त अधिकारी के अभिमत को नहीं मानते हुए दुबे वर्ष 2013 तक मेसर्स मेडिनोवा से दवाएं तथा सर्जिकल आइटम महंगे दामों पर खरीदते रहे। तत्कालीन संयुक्त संचालक एवं मेडिकल कॉलेज की अधीक्षक सविता वर्मा ने मेडिनोवा को लाभ पहुंचाने के लिए अनुबंध की समाप्ति तिथि का जिक्र ही नहीं किया। सविता वर्मा, आरपी दुबे ने मेडिनोवा के साथ आपराधिक षडयंत्र रचकर लाभ पहुंचाने के लिए पदों का दुरुपयोग किया। इसलिए तीनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2025 12:35 pm

Published on:

01 Oct 2025 12:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / मेडिकल की पूर्व अधीक्षक ने फार्मा कंपनी को कराया 1.25 करोड़ का फायदा, केस दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Monsoon Update : मानसूनी बारिश का ‘खाता’ 46.7 इंच पर बंद, औसत से चार इंच कम

Maharashtra Heavy Rain
जबलपुर

याचिका दायर…सड़क पर ‘दायीं’ ओर चलने का बने नियम, नहीं होंगे ‘Road accident’

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

तेज रफ्तार बस दुर्गा पंडाल में घुसी, 20 को रौंदा, 5 की हालत गंभीर, एक की मौत…

Jabalpur Bus Accident
जबलपुर

एमपी के करोड़पति पूर्व RTO आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत नहीं, हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

saurabh sharma case
जबलपुर

एमपी के अरबपति बिल्डर की जमानत पर जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Jabalpur High Court rejects Saurabh Sharma's bail plea
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.