मुंबई से 4 घंटे लेट हो गई Indigo Flight, राज्यसभा सांसद सहित यात्री परेशान

MP News: मुबंई से जबलपुर आने वाली प्लाइट में उड़ान से पहले कैप्टन ने सिक रिपोर्ट कर दी। जिसके चलते फ्लाइट लेट होते चली गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Nov 05, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)

मुबंई से आने वाली फ्लाइट देरी से आई। प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: बुधवार को मुबंई से जबलपुर आने वाले पैसेंजर उस समय परेशान हो गए जब फ्लाइट ने समय पर उड़ान नहीं भरी। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट 6ई-6431 रोज मुबंई से जबलपुर शहर के लिए सुबह सात बजकर 55 मिनिट पर उड़ती है। ये फ्लाइट सुबह नौ बजकर 40 मिनिट पर जबलपुर पहुंचती है। रोज की तरह फ्लायर्स अपने समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए लेकिन बोर्डिंग नहीं हो सकी। बता दें कि इस फ्लाइट में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा भी सफर करने वाले थे। फ्लाइट के लगातार लेट होने पर यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया।

कैप्टन ने दी सिक रिपोर्ट

बताया जा रहा है कि उड़ान से पहले कैप्टन ने सिक रिपोर्ट कर दी। जिसके चलते फ्लाइट लेट होते चली गई। एयरपोर्ट पर हंगामा बढ़ने पर दूसरे कैप्टन से संपर्क किया गया। साथ ही पैसेंजर को समझाया गया कि कैप्टन ने सिक रिपोर्ट कर दी है, जिसके बाद हमने दूसरे कैप्टन को बुलाया है। विमान जल्द ही जबलपुर के लिए रवाना होगा। पूरे हंगामे के बाद सुबह लगभग पौने 12 बजे दूसरा पायलट एयरपोर्ट पहुंचा। जिसके बाद विमान में बो​र्डिंग शुरू हुई।

दिल्ली के पैसेंजर परेशान

मुंबई से जबलपुर आने वाली ये फ्लाइट सुबह दस बजकर दस मिनिट पर दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। ये 11 बजकर 55 मिनिट पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचती है। इस विमान से दिल्ली की यात्रा करने वाले फ्लायर्स भी जबलपुर एयरपोर्ट पर निर्धारित समय पर पहुंच गए थे, लेकिन विमान लेट होने के कारण जबलपुर एयरपोर्ट पर भी फ्लायर्स ने हंगामा किया।

Updated on:

05 Nov 2025 01:37 pm

Published on:

05 Nov 2025 01:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / मुंबई से 4 घंटे लेट हो गई Indigo Flight, राज्यसभा सांसद सहित यात्री परेशान

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

