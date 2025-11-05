मुंबई से 4 घंटे लेट हो गई Indigo Flight, राज्यसभा सांसद सहित यात्री परेशान

MP News: बुधवार को मुबंई से जबलपुर आने वाले पैसेंजर उस समय परेशान हो गए जब फ्लाइट ने समय पर उड़ान नहीं भरी। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट 6ई-6431 रोज मुबंई से जबलपुर शहर के लिए सुबह सात बजकर 55 मिनिट पर उड़ती है। ये फ्लाइट सुबह नौ बजकर 40 मिनिट पर जबलपुर पहुंचती है। रोज की तरह फ्लायर्स अपने समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए लेकिन बोर्डिंग नहीं हो सकी। बता दें कि इस फ्लाइट में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा भी सफर करने वाले थे। फ्लाइट के लगातार लेट होने पर यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया।