एमपी की आखिरी मनोनीत विधायक का निधन, शोक की लहर

एंग्लो इंडियन (Anglo Indian) यानी आजादी के बाद भारत में ही बस गए इंग्लैंड के परिवार या फिर ऐसे कोई महिला-पुरुष जो इंग्लैंड के रहने वाले थे और उनकी संतानें भी एंग्लो इंडियन कहलाती हैं। भारतीय संविधान में यह नियम है कि लोकसभा में राष्ट्रपति की ओर से दो और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल की ओर से मनोनीत किया जा सकता है। इन्हें सांसद-विधायक की तरह ही सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि इन्हें सदन में वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। मध्यप्रदेश विधानसभा में पिछले कुछ वर्षों तक एंग्लो इंडियन (आंग्ल भारतीय) समुदाय की लोबो लोरेन बी को विधायक मनोनीत किया जाता रहा। लेकिन, केंद्र की मोदी सरकार ने एंग्लो इंडियन कोटे को अब और नहीं बढ़ाने का फैसला ले लिया गया था।