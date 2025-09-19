भाजपा के पूर्व महापौर का ट्रैफिक जवान से विवाद, सिर पर मारा वायरलेस सेट, लगी चोट

Former BJP Mayor : भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष व पूर्व महापौर प्रभात साहू का ट्रैफिक पुलिस जवान से हुए विवाद में हंगामा हो गया। नाराज भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इससे बल्देवबाग चौराहे पर भारी भीड़ जुट गई और एक घंटे तक रास्ता जाम रहा। इस दौरान साहू के सिर में चोट आई है। बताया जा रहा है कि धक्कामुक्की के दौरान ट्रैफिक जवान का वायरलेस सेट उन्हें लगा था। हंगामे की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सपत उपाध्याय मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। घटना रात आठ बजे की बल्देव बाग चौराहे के पास की है।