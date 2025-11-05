ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फटा ‘हैंड ग्रेनेड’, खून से लथपथ कर्मचारी अस्पताल में भर्ती

आयुध निर्माणी खमरिया के एफ-9 अनुभाग की बिल्डिंग संख्या 130 में मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड के फ्यूज बॉडी पर फर्स्ट वार्निशिंग करने के दौरान विस्फोट हो गया। इसके बाद पूरे अनुभाग में दहशत फैल गई। इस घटना में डेंजर बिल्डिंग वर्कर प्रथमेश एम ठाकुर घायल हो गए। उनके बाएं हाथ की उंगलियों में गंभीर चोट आई। खमरिया हॉस्पिटल में आकस्मिक उपचार के बाद आगे की जांच के लिए निजी अस्पताल भेजा गया। सूत्रों ने बताया कि हादसे के वक्त बड़ी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे थे। सैकड़ों की तादाद में हैंड ग्रेनेड रखे हुए थे।