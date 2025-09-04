आज से नए सिस्टम से चार दिन तक झमाझम बारिश के आसार

Heavy rain alert : जबलपुर संभाग के जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आसमान में काले बादल भी छाए रहे, लेकिन, जबलपुर में बुधवार को लगातार दूसरे दिन हल्की बारिश ही हुई। विभाग का कहना है कि जुलाई, अगस्त के मुकाबले सितंबर महीने में ज्यादा बारिश के आसार हैं। 4 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। जिसकी वजह से आने वाले चार दिनों में तेज बारिश हो सकती है।