आज से नए सिस्टम से चार दिन तक झमाझम बारिश के आसार

Heavy rain alert : जबलपुर संभाग के जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आसमान में काले बादल भी छाए रहे, लेकिन, जबलपुर में बुधवार को लगातार दूसरे दिन हल्की बारिश ही हुई। विभाग का कहना है कि जुलाई, अगस्त के मुकाबले सितंबर महीने में ज्यादा बारिश के आसार हैं। 4 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। जिसकी वजह से आने वाले चार दिनों में तेज बारिश हो सकती है।
शहर में बुधवार को सुबह से हल्की बारिश हुई। अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य था। रात का न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह भी सामान्य था। हवा में नमी बढ़कर 97 फीसदी दर्ज की गई। इसके चलते वातावरण में उमस कम हो गई। चौबीस घंटे में हुई 22.7 मिमी (0.9 इंच ) वर्षा के साथ सीजन में अभी तक कुल वर्षा का आंकड़ा 1049.6 मिमी (41.3इंच ) पहुंच गया है।
मौसम विभाग के अनुसार, निन दबाव क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। अगले 24 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र में इसके और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। इसके बाद यह अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसके चलते आगामी 2-3 दिनों में जबलपुर सहित संभाग के जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं।