Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

आज से नए सिस्टम से चार दिन तक झमाझम बारिश के आसार

जुलाई, अगस्त के मुकाबले सितंबर महीने में ज्यादा बारिश के आसार हैं।

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 04, 2025

Heavy rain alert
Heavy rain alert

Heavy rain alert : जबलपुर संभाग के जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आसमान में काले बादल भी छाए रहे, लेकिन, जबलपुर में बुधवार को लगातार दूसरे दिन हल्की बारिश ही हुई। विभाग का कहना है कि जुलाई, अगस्त के मुकाबले सितंबर महीने में ज्यादा बारिश के आसार हैं। 4 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। जिसकी वजह से आने वाले चार दिनों में तेज बारिश हो सकती है।

गजब कर दिया: कांक्रीट, नाले के मलबा में उगाएंगे हरी भरी बगिया, हरकत छिपाने ऊपर से डाल रहे मिट्टी

Heavy rain alert : 41 इंच से ऊपर बारिश का आंकड़ा

शहर में बुधवार को सुबह से हल्की बारिश हुई। अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य था। रात का न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह भी सामान्य था। हवा में नमी बढ़कर 97 फीसदी दर्ज की गई। इसके चलते वातावरण में उमस कम हो गई। चौबीस घंटे में हुई 22.7 मिमी (0.9 इंच ) वर्षा के साथ सीजन में अभी तक कुल वर्षा का आंकड़ा 1049.6 मिमी (41.3इंच ) पहुंच गया है।

Heavy rain alert : बन रहा कम दबाव का क्षेत्र

मौसम विभाग के अनुसार, निन दबाव क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। अगले 24 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र में इसके और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। इसके बाद यह अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसके चलते आगामी 2-3 दिनों में जबलपुर सहित संभाग के जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2025 11:22 am

Published on:

04 Sept 2025 11:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / आज से नए सिस्टम से चार दिन तक झमाझम बारिश के आसार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट