इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव शुरु, शामिल होंगी 55 से ज्यादा कंपनिया

कान्क्लेव का पूरा फोकस डिफेंस वीकल उत्पादन के लिए ईको सिस्टम तैयार करना है। इसकी थीम स्वदेशीकरण को सशक्त बनाना, वेंडर डेवलपमेंट, प्रदर्शनी और बी-टू-बी बैठक है। शुक्रवार को रक्षा सार्वजनिक उपक्रम आर्मर्ड वीकल निगम लिमिटेड चेन्नई के सीएमडी संजय द्विवेदी ने इसका उद्घाटन किया। इसमें देशभर से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगपति भागीदारी कर रहे हैं। इसी प्रकार वीकल फैक्ट्री में बनने वाले सैन्य वाहन माइन प्रोटेक्टिड वीकल, एलपीटीए, स्टालियन, वाटर वाउजर, बुलेट प्रूफ वीकल, शारंग तोप और दो नए वाहनों का प्रदर्शन किया जाएगा।