15 करोड़ लूटने के बाद ’31 किमी दूर’ 24 घंटे रुके रहे डकैत, मास्टरमाइंड का हुआ खुलासा

MP News: एमपी के जबलपुर सिहोरा के खितौला स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से 15 करोड़ की डकैती के अहम सुराग मिले हैं। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद डकैत 24 घंटे तक घटनास्थल से 31 किलोमीटर दूर इंद्राना में ठहरे रहे। पुलिस की मूवमेंट को वॉच करने के बाद घटना के अगले दिन बाइक से भाग निकले। घटना में इस्तेमाल हथियार वे इंद्राना के उसी किराए के मकान में छोड़ गए, जो सात दिन पहले लिया था। पुलिस का दावा है कि इस घटना का मास्टरमाइंड पाटन का युवक है। जिसकी तलाश की जा रही है।