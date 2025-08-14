Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

15 करोड़ लूटने के बाद ’31 किमी दूर’ 24 घंटे रुके रहे डकैत, मास्टरमाइंड का हुआ खुलासा

MP News: पुलिस की मूवमेंट को वॉच करने के बाद घटना के अगले दिन बाइक से भाग निकले...

जबलपुर

Astha Awasthi

Aug 14, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के जबलपुर सिहोरा के खितौला स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से 15 करोड़ की डकैती के अहम सुराग मिले हैं। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद डकैत 24 घंटे तक घटनास्थल से 31 किलोमीटर दूर इंद्राना में ठहरे रहे। पुलिस की मूवमेंट को वॉच करने के बाद घटना के अगले दिन बाइक से भाग निकले। घटना में इस्तेमाल हथियार वे इंद्राना के उसी किराए के मकान में छोड़ गए, जो सात दिन पहले लिया था। पुलिस का दावा है कि इस घटना का मास्टरमाइंड पाटन का युवक है। जिसकी तलाश की जा रही है।

बाइक से हेलमेट लगाकर की थी रैकी

यह पूरी वारदात फिल्मी अंदाज में घटित की गई। डकैतों ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को टारगेट किया और फिर सुरक्षित दूरी की तलाश करते हुए एक दलाल के माध्यम से इंद्राना निवासी इंद्रजीत विश्वकर्मा का घर किराए पर लिया। आरोपियों ने आठ-दस दिन रुकने की बात कही थी।

ये भी पढ़ें

200 से ज्यादा भवनों पर ‘ड्रोन’ की तैनाती, अफसर रख रहे पैनी नजर
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

वहीं से आरोपी अलग-अलग बाइक से हेलमेट लगाकर रैकी करने सिहोरा आते थे। प्लान बनाकर पांचों सोमवार की सुबह सिहोरा पहुंचे और फिर 27 मिनट में 14 किलो 875 ग्राम सोना, 5 लाख नकद लूटकर भाग निकले।

मिला हथियारों का जखीरा

आरोपी अपने साथ केवल लूटा हुआ माल लेकर भागे। हथियार व कुछ बैग इंद्रजीत के घर पर ही छोड़ गए। सुरागरस्सी से पुलिस इंद्राना में दबिश दी। बदमाशें के किराए के कमरे का ताला तुड़वाकर तलाशी ली तो कट्टे और रिवाल्वर मिले। कुछ खाली बैग और कपड़े भी वहीं थे। पुलिस ने बदमाशों को कमरा दिलाने में मदद करने वाले सिहोरा निवासी सोनू नामक युवक को हिरासत में लिया और पूछतांछ की। वहीं मकान मालिक इंद्रजीत विश्वकर्मा के भी बयान लिए गए।

बाहर से बुलाई गैंग

पूरे घटनाक्रम की कड़िया पुलिस जोड़ रही है। अभी तक जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार वारदात का मास्टरमाइंड पाटन का एक युवक है। जिसने लूट के लिए बाहर से गैंग बुलाई थी। घटना के बाद से युवक फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का अनुमान है कि कम से कम तीन लोग बाहर के थे।

एक सप्ताह तक रेकी

पुलिस ने बैंक के आसपास के सीसीटीवी खंगाले हैं। उससे खुलासा हुआ कि वारदात के पहले डकैतों ने सात दिन तक वहां रेकी की थी। बैंक का पूरा शेड्यूल अच्छे से परखा। कौन कर्मचारी कितने बजे ड्यूटी पर आता है इसकी पूरी जानकारी ली। उन्होंने डकैती के लिए सुबह का वक्त इसलिए चुना, क्योंकि उस वक्त बैंक में बहुत कम ग्राहक आते हैं।

डकैतों पर तीस हजार का इनाम

डकैतों पर आइजी प्रमोद वर्मा ने 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। एसपी सम्पत उपाध्याय की अनुसंशा पर यह इनाम घोषित किया गया। सूचनाकर्ता का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें

MBBS करने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत, जल्द बढ़ेंगी 200 सीटें
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / 15 करोड़ लूटने के बाद ’31 किमी दूर’ 24 घंटे रुके रहे डकैत, मास्टरमाइंड का हुआ खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.