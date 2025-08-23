एमपी का सबसे लंबा फ्लाईओवर तैयार, नितिन गडकरी और सीएम थोड़ी देर में देंगे बड़ी सौगात

जबलपुरके मदनमहल रेलवे स्टेशन के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर और चौराहे अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना हैं। यह जबलपुर को महानगरीय पहचान दिलाने में मददगार होगा। यह 6 साल में तैयार हुआ। पहले लागत 800 करोड़ थी, जो बढ़कर 1052 करोड़ हो गई। फ्लाईओवर के नीचे 50 हजार पौधे लगाए गए हैं। बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम, बच्चों के लिए पार्क भी विकसित किए गए हैं।