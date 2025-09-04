Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ीं, GST और ब्याज के साथ भरनी होगी पेनल्टी

MLA Sanjay Pathak in Trouble: जस्टिस मिश्रा की ऑर्डर शीट सामने आने और केस से खुद को अलग करने के बाद खनिज विभाग ने शुरू की कार्यवाही, अब जीएसटी और ब्याज समेत चुकानी होगी पेनल्टी, पारिवारिक फर्मों पर भी कसा शिकंजा...

जबलपुर

Sanjana Kumar

Sep 04, 2025

MP BJP MLA Sanjay Pathak in Trouble
MP BJP MLA Sanjay Pathak in Trouble: पत्रिका (फोटो: सोशल मीडिया)

MLA Sanjay Pathak in Trouble: अवैध खनन में 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी के केस में हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन पर सीधे अप्रोच करने वाले विजयराघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। जस्टिस मिश्रा की ऑर्डर शीट सामने आने व केस से खुद को अलग कर लेने के बाद खनिज विभाग ने विधायक पाठक और पारिवारिक फर्मों पर शिकंजा कसा है। तय मात्रा से अधिक आयरन और खनन पर लगाई 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी की राशि वसूलने की कार्यवाही शुरू की। खनिज विभाग ने विधायक से जुड़ी फर्मों को इस संबंध में मांग पत्र जारी कर दिए हैं। उक्त राशि के साथ जीएसटी और ब्याज की राशि भी भरनी होगी।

जांच दल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई

आसपास स्थित विधायक पाठक से जुड़ी आयरन ओर की खदानों में अवैध खनन की शिकायत की गई थी। इसकी जांच के लिए राज्यशासन ने दल का गठन किया था। दल ने मौके पर खनन और दस्तावेजों में स्वीकृत अनुमति के आधार पर जांच कर रिपोर्ट सरकार को दी थी। शासन के पत्र के आधार पर खनिज विभाग ने पेनल्टी की वसूली की कार्रवाई शुरू की है।

ये भी पढ़ें

साइंस हाउस ग्रुप से मिला 1 करोड़ कैश, 18 लॉकर IT, ED, EOW, GST की कार्रवाई जारी
भोपाल
MP Raid

मां और पुत्र के नाम से संचालन

जिन खदानों पर पेनल्टी की वसूली कार्रवाई शुरू की गई है। उनमें से कुछ फर्में सीधे विधायक संजय पाठक, मां निर्मला पाठक और पुत्र यश पाठक के नाम पर हैं। इसी तरह एक अन्य फर्म में उनकी 50% भागीदारी है।

किस फर्म से कितनी वसूली

फर्म का पूरा नाम - वसूली योग्य राशि

1-आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन - 234.51

2-निर्मला मिनरल्स - 126.79

3-पेसेफिक एक्सपोर्ट - 81.79

4-आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन - 20.02

अब तक क्या-क्या

- 26 अगस्त को जिला खनिज कार्यालय को पत्र मिला।
- 443 करोड़ रुपए की मांग भेजी।
- विभाग ने आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन पर दो बार, निर्मला मिनरल्स, पैसिफिक एक्सपोर्ट पर पेनल्टी ठोंकी।
- 1 सितंबर को शिकायतकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित की याचिका पर सुनवाई
- जज ने विधायक के अप्रोच करने की बात ऑर्डर में लिख दी।

443 करोड़ की पैनल्टी वसूलने की कार्यवाही शुरू

राज्य शासन से मिले निर्देशों के अनुसार सिहोरा की खदानों में तय मात्रा से ज्यादा खनन के प्रकरण में लगाई गई 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी राशि वसूलने की कार्यवाही शुरू की गई है। फर्मों के संचालकों को इसके लिए मांग पत्र जारी किए गए हैं। -

-एके राय, खनिज अधिकारी, जबलपुर।

ये भी पढ़ें

आज से अतिभारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में 3 दिन तांडव मचाएगी बारिश
इंदौर
MP Weather Heavy Rain

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 09:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ीं, GST और ब्याज के साथ भरनी होगी पेनल्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट