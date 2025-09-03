अगले 24 घंटे में अति भारी वर्षा, इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है। सितंबर महीने की शुरुआत होते ही प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। खासकर इंदौर, उज्जैन, धार और आसपास के जिलों में मंगलवार की रात और बुधवार की सुबह हुई तेज बरसात ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। भारतीय मौसम विभाग भोपाल (IMD Indore) ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।