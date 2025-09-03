Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

अगले 24 घंटे में अति भारी वर्षा, इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

MP Weather Update: एमपी में मानसून रफ्तार पर, भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज और येलो अलर्ट, अगले 24 घंटे में अतिभारी बारिश से भारी बारिश (Heavy Rain) का सिलसिला...

इंदौर

Sanjana Kumar

Sep 03, 2025

MP Weather Heavy Rain
MP Weather Heavy Rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है। सितंबर महीने की शुरुआत होते ही प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। खासकर इंदौर, उज्जैन, धार और आसपास के जिलों में मंगलवार की रात और बुधवार की सुबह हुई तेज बरसात ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। भारतीय मौसम विभाग भोपाल (IMD Indore) ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

इंदौर में चार घंटे मूसलाधार बरसात

इंदौर में मंगलवार देर रात से सुबह तक हुई चार घंटे की बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया। कई कॉलोनियों और मुख्य सड़कें डूब गईं। हालात ऐसे कि प्रशासन को यशवंत सागर डैम का गेट खोलना पड़ा, जिससे आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में आज बुधवार 3 सितंबर को भी दिनभर बारिश का दौर जारी रहेगा।

ये भी पढ़ें

4 सितंबर से अति भारी वर्षा, इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश
इंदौर
MP Weather

स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक हुई तेज बारिश से घरों में पानी घुस गया। कुछ इलाकों में वाहन जलमग्न हो गए और लोगों को यहां से आवाजाही में काफी परेशानी हुई। नगर निगम की टीम रातभर जलभराव वाले इलाकों में पंप लगाकर पानी निकालती नजर आई।

एमपी के इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक (IMD), प्रदेश के इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, ग्वालियर, शिवपुरी और सागर समेत कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, भोपाल, जबलपुर और अन्य जिलों में येलो अलर्ट प्रभावी है।

अगले 24 घंटे में यहां 115 मिमी से ज्यादा बारिश की संभावना

IMD की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में पश्चिमी और दक्षिणी जिलों-जैसे बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा और नर्मदापुरम में बहुत भारी बारिश (115 मिमी से अधिक) हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें और अनावश्यक बाहर न निकलें।

आज आपके शहर में तापमान और मौसम की स्थिति

बारिश के कारण प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर में बुधवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, भोपाल का तापमान 28-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

बता दें कि सितंबर के शुरुआत में आमतौर पर लोगों को गर्मी, उमस परेशान करती रही है। लेकिन इस बार लगातार हो रही बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है।

बारिश से बिगड़े हालात

बारिश का सबसे बड़ा असर शहर के यातायात और दैनिक जन-जीवन पर पड़ा है। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर जैसे शहरों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, इससे स्कूली बच्चों और ऑफिस जाने वालों को भारी दिक्कत हुई। कई जगहों पर गाड़ियों के इंजन बंद हो गए।

ग्रामीण इलाकों में भी हालात गंभीर हैं। इनमें मंदसौर और नीमच में खेतों में पानी भरने की खबर आई है। जिससे खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है। किसान अब प्रशासन से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। बता दें कि भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने किसानों को पहले से ही खेतों में पानी की निकासी व्यवस्थित तौर पर करने के निर्देश दिए थे।

प्रशासन अलर्ट मोड पर

भारी बारिश (Heavy Rain) की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने बचाव दल और SDRF टीमों को अलर्ट पर रखा है। जिन इलाकों में निचले स्तर पर पानी जमा हो रहा है, वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा और नागरिक किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

6 सितंबर के बाद कमजोर पड़ेगा मानसून सिस्टम

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मध्यप्रदेश में बारिश का यह सिलसिला कम से कम अगले तीन से चार दिन और जारी रहेगा। 5 और 6 सितंबर को प्रदेश के उत्तरी जिलों जैसे ग्वालियर, मुरैना और भिंड में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके बाद मानसून की तीव्रता थोड़ी कम होने की उम्मीद है। लेकिन बारिश का सिलसिला 15 सितंबर तक जारी रह सकता है।

ये भी पढ़ें

मजदूर की बेटी को ‘मिड नाइट सन, छोरी-2’ वाली बीमारी, धूप में तिलमिला जाती है 6 साल की रामा
सतना
MP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 02:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / अगले 24 घंटे में अति भारी वर्षा, इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट