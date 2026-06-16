जबलपुर में कलेक्टर के पैरों में गिरीं मां-बेटी, आंचल फैलाकर मांगी बदमाशों से सुरक्षा

पीड़ित मां ने कलेक्टर को बताया कि फरवरी 2022 में खुद को हनी बेन ने खुद को हनी मिश्रा बताकर 14 साल की बेटी से दोस्ती की और फिर उसे अपने साथ घर से भगा ले गया। पुलिस में शिकायत की तो कुछ दिन बाद एसपी से शिकायत करने पर पुलिस बेटी को गढाकोटा से बरामद कर वापस लाई। तब पुलिस ने आरोपी हनी बेन को गिरफ्तार कर उसका जुलूस भी निकाला था लेकिन उसी दिन कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। इसके बाद से हनी और उसका परिवार उन्हें परेशान कर रहा है। मार्च 2026 में बड़ी बेटी को होली के दिन हनी बेन ने जबरदस्ती रंग लगाया और जब बेटी ने विरोध किया तो आरोपियों ने मिलकर मारपीट की। तब भी पुलिस में शिकायत की लेकिन पुलिस ने समझाईश देकर मामला शांत करा दिया।