एमपी के सीएम ने थामा राज्यपाल का हाथ, दूसरे हाथ से करते रहे लोगों का अभिवादन

CM Mohan Yadav- राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर शनिवार को देशभर में बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में मुख्य समारोह को संबोधित किया जिसका देशव्यापी सीधा प्रसारण किया गया। प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल और सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सुना। समारोह में जनजातीय समुदाय के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। यहां एक अनोखा दृश्य भी दिखाई दिया। सीएम मोहन यादव, प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल का हाथ थामे नजर आए। लोगों ने इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया।