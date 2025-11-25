Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

मिली मंजूरी…’तलाक’ लेने का विरोध करना मानसिक क्रूरता, हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

MP News: पति की ओर से दावा किया गया कि पत्नी ने 2018 में शादीशुदा व्यक्ति से विवाह कर लिया। अवैध विवाह के खिलाफ भी मामला चला।

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Nov 25, 2025

(Photo Source - Patrika)

(Photo Source - Patrika)

MP News: नौ वर्ष से अलग रहे दंपती के तलाक को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी। फैमिली कोर्ट के तलाक न देने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल मिश्रा और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने कहा कि दूसरा पक्ष तलाक की अर्जी का विरोध करता है, जबकि उनके साथ रहने की कोई संभावना नहीं। दूसरे पक्ष की मुश्किलों और तनाव से खुशी पाने का यह व्यवहार भी क्रूरता है।

फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती

यह अपील पत्नी की ओर से दायर की गई थी। जिसमें छिंदवाड़ा फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। विवाह 2002 में हुआ था। दो बेटियां हैं। दंपती में विवाद हुआ और पत्नी ने कोर्ट में आवेदन देकर दहेज उत्पीड़न का आरेाप लगाया। अलगाव की मांग की। बाद में सुलह हो गई। पत्नी ने केस वापस ले लिया। वे छह माह तक साथ रहे। विवाद फिर बढ़ा तो पत्नी 2016 में घर छोड़कर चली गई।

हाईकोर्ट ने मंज़ूर किया तलाक

पति की ओर से दावा किया गया कि पत्नी ने 2018 में शादीशुदा व्यक्ति से विवाह कर लिया। अवैध विवाह के खिलाफ भी मामला चला। फैमिली कोर्ट ने इस अनुमान पर तलाक की याचिका खारिज कर दी कि पत्नी को उसे अपनी गलतियों का फायदा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गलत कामों पर इनाम देने जैसा होगा। हाईकोर्ट ने इस आधार पर तलाक मंज़ूर कर दिया कि पति पत्नी के साथ क्रूरता कर रहा था क्योंकि वह उसे अपनी पसंद के हिसाब से जिंदगी जीने का ऑप्शन नहीं दे रहा था जो कि एक मौलिक अधिकार है।

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 03:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / मिली मंजूरी…’तलाक’ लेने का विरोध करना मानसिक क्रूरता, हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pollution is causing redness, itching, and irritation in the eyes

jabalpur pollution
जबलपुर

The artist : rahul sen from Bhedaghat has become the state's only artist to create resin marble sculptures

The artist
जबलपुर

एमपी के इस शहर में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण, लोगों में सुनने की क्षमता तक घट रही

Noise Pollution
जबलपुर

विधायक संजय पाठक पर high court सख्त, विधानसभा सचिव को नोटिस तामील कराने के निर्देश

MLA Sanjay Pathak
जबलपुर

एमपी के इस बड़े शहर में रोहिंग्या-बांग्लादेशियों का कब्जा, सैंकड़ों परिवारों ने डाला डेरा

Rohingya Bangladeshis occupy government land in Jabalpur in MP
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.