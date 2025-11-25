मिली मंजूरी…’तलाक’ लेने का विरोध करना मानसिक क्रूरता, हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

पति की ओर से दावा किया गया कि पत्नी ने 2018 में शादीशुदा व्यक्ति से विवाह कर लिया। अवैध विवाह के खिलाफ भी मामला चला। फैमिली कोर्ट ने इस अनुमान पर तलाक की याचिका खारिज कर दी कि पत्नी को उसे अपनी गलतियों का फायदा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गलत कामों पर इनाम देने जैसा होगा। हाईकोर्ट ने इस आधार पर तलाक मंज़ूर कर दिया कि पति पत्नी के साथ क्रूरता कर रहा था क्योंकि वह उसे अपनी पसंद के हिसाब से जिंदगी जीने का ऑप्शन नहीं दे रहा था जो कि एक मौलिक अधिकार है।