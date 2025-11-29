Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

MP High Court: कफ सिरप केस मेडिकल इतिहास का सबसे चौंकाने वाला मामला

MP High Court: एमपी के छिंदवाड़़ा में सामने आए कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में MP High Court भी नहीं मिली राहत...

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Sanjana Kumar

Nov 29, 2025

MP high Court on Cough Syrup case

MP high Court on Cough Syrup case(फोटो: पत्रिका File)

MP High Court: हाईकोर्ट ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप से बच्चों की मौतों को मेडिकल इतिहास का अत्यंत चौंकाने वाला मामला माना है। मामले में जबलपुर के दवा वितरक की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए दवा वितरक को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया।

कोल्ड्रिफ कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद सरकार ने डॉक्टरों और दवा निर्माता पर मामले दर्ज किए थे। इसके साथ ही इस सिरप की सप्लाई करने वाले जबलपुर के वितरक राजपाल कटारिया के ठिकानों पर छापेमारी कर दवाएं जब्त की गईं।

छिंदवाड़ा में विषैला कफ सिरप, एसआइटी ने की जांच

छिंदवाड़ा में विषैला कफ सिरप से कई बच्चों की मौत के बाद डॉ. प्रवीण सोनी और उनकी पत्नी, तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक गोविंदन रंगनाथन सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ पर प्रतिबंध लगाया गया। जांच में सिरप में विषैला डायथिलीन ग्लाइकॉल पाए जाने की बात सामने आई। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया।

दुकान सील, लाइसेंस निलंबित

दुकान सील की गई और लाइसेंस निलंबित किया गया। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कटारिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे सिंगल बेंच ने खारिज करते हुए उसे सरकार के समक्ष पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी थी। इसके विरुद्ध उसने डबल बेंच में अपील की, जिसे भी अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

अदालत ने टिप्पणी की कि यह चिकित्सा इतिहास के सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक है, जिसमें कोल्ड्रिफ नामक कफ सिरप के कथित सेवन से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीनों में लगभग 30 बच्चों की मौत हुई। इसी आधार पर अदालत ने दवा वितरक की अपील पर विचार करने से भी इनकार कर दिया।

ये भी पढ़ें

एमपी के दिग्गज नेता…बचपन की भविष्यवाणी, बड़े होते ही सच… सत्ता के सफर की दिलचस्प कहानी
Patrika Special News
MP politics senior leader faces who predict their self in Child hood real life stories

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 09:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / MP High Court: कफ सिरप केस मेडिकल इतिहास का सबसे चौंकाने वाला मामला

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बहुओं को लेकर भाजपा चिंतित, एसआइआर में नहीं मिल रहे नाम, कलेक्टर से लगाई गुहार

Special Intensive Revision (SIR)
जबलपुर

Encroachment has become a serious problem from the Super Market to Bada Phuhara Kamaniya Gate.

Encroachment
जबलपुर

एमपी में ‘पटवारी’ को उम्रकैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला

jabalpur
जबलपुर

Cold weather: The city experienced a cold wave in early November

Cold weather
जबलपुर

Screen Time Law: Social media is ruining children's futures

Screen Time Law
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.